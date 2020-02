New Carry Jadi Model Mobil Suzuki Terlaris di 2019

INILAHCOM, Jakarta - Sepanjang 2019 lalu, Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatatkan penjualan ritel kendaraan roda empat sebanyak 102.865 unit, yang dipimpin model Suzuki New Carry.

Kontribusi terbesar penjualan Suzuki di 2019 ini berasal dari produk buatan pabrik dalam negeri, yaitu New Carry sebanyak 54.943 unit pada posisi pertama dan All New Ertiga yang mencapai 26.377 unit di posisi kedua.

Penjualan produk lokal Suzuki berkontribusi sebesar 87,1 persen terhadap angka penjualan Suzuki secara nasional.

Selain itu, Suzuki Carry Pick Up juga memimpin segmen low pick-up dengan pangsa pasar sebesar 56,8 persen.

"Pencapaian angka penjualan ini membuktikan bahwa Suzuki masih menjadi mobil pilihan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan di Indonesia," ujar Seiji Itayama, President Director SIS.

Adapun sepanjang 2019, Suzuki meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport (Maret), New Carry Pick Up (April), Jimny (Juli), dan New Baleno (Desember).

Pencapaian Servis

Tidak hanya fokus pada penjualan saja, Suzuki juga terus meningkatkan layanan purnajualnya untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

Selama 2019, lebih dari 1 juta unit mobil Suzuki melakukan servis di bengkel resmi atau meningkat 8 persen dibanding tahun 2018.

Saat ini, Suzuki memiliki 339 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia yang di antaranya menyediakan layanan Sales, Service, dan Spare Part.

"Kami mengerti bahwa salah satu hal terpenting dalam memiliki kendaraan adalah layanan purnajualnya. Hal ini yang mendasari kami untuk terus memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan," kata Itayama.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari beragam program yang telah dilaksanakan seperti Service Campaign, layanan pemesanan donline melalui laman resmi, Home Service, dan 24-hour Suzuki Emergency Roadside Assistance, hingga ajang kompetisi Suzuki Victorious Contest dan National Technician Skill Competition.

Suzuki Marine

Sementara itu, Suzuki Marine yang banyak digunakan untuk sektor perikanan, pariwisata, transportasi, dan pemerintahan juga mencapai peningkatan performa penjualan mesin tempel atau Outboard Motor (OBM) di tahun 2019 sebesar 27 persen dibandingkan tahun 2018.

Peningkatan penjualan juga diikuti dengan pencapaian penjualan pada mesin tempel 4-tak yang memberikan kontribusi sebesar 36 persen dari total penjualan Outboard Motor Suzuki.

Guna mendekatkan diri dengan pelanggan, Suzuki Marine juga rutin mengadakan beragam program untuk pelanggan, seperti customer gathering, sea trial, dan kegiatan pameran.

Tak hanya itu, Suzuki Marine juga mengadakan program 'Clean Up the World' sebagai bentuk tanggung jawab sosial, untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan di sekitar pantai.

Pertumbuhan itu didukung 10 diler resmi yang tersebar di Jakarta, Padang, Cilacap, Bali, Surabaya, Tarakan, Ternate, Ambon, Sorong, dan Batam.