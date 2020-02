HPM Luncurkan New Honda Civic Hatchback RS

INILAHCOM, Jakarta - Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru dari Honda Civic Hatchback, yakni New Honda Civic Hatchback RS, di Jakarta, pada Kamis (6/2/2020).

Mobil ini hadir dengan tampilan semakin sporty sekaligus seksi, dengan berbagai perubahan di bagian eksterior dan interior.

Honda Civic Hatchback diluncurkan sebagai bagian dari keluarga model legendaris Honda Civic di Indonesia. Model Civic sendiri telah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 1976, dan saat ini terdiri dari Honda Civic sedan, Honda Civic Hatchback dan Honda Civic Type R.

Meskipun baru dipasarkan kembali secara resmi di Indonesia pada tahun 2017, varian Hatchback dari Honda Civic ini terus populer dan mempunyai pengguna yang sangat loyal di Indonesia.

Sejak diluncurkan pada 2017 sampai akhir 2019, tercatat sebanyak 5.232 unit Honda Civic Hatchback telah terjual di Indonesia. Sepanjang tahun 2019, Honda Civic Hatchback mengumpulkan penjualan sebanyak 1.579 unit, dengan pangsa pasar 5 persen di segmen Hatchback.

Model ini juga berada di segmen yang sama dengan Honda Jazz yang menjadi market leader dengan pangsa pasar mencapai 40 persen.

"Honda adalah brand yang sangat populer di segmen Hatchback didukung model seperti Honda Jazz dengan varian RS-nya yang sangat digemari konsumen. Kehadiran Civic Hatchback sendiri memberikan pilihan bagi konsumen 'Step Up' dari Honda Jazz yang menginginkan sebuah mobil yang lebih sporty, stylish sekaligus mempunyai 'brand image' yang sudah sangat ikonik," kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM, di sela-sela acara peluncuran.

"New Honda Civic Hatchback RS memadukan 'heritage' dari keluarga Civic dipadu dengan karakter varian RS yang merupakan 'Global Sporty Icon' dari Honda, sehingga menghasilkan model yang semakin sporty dan stylish sesuai dengan tema 'Sexiness Intensified' yang diusungnya," tambah dia.

Eksterior New Honda Civic Hatchback RS kini menampilkan penambahan aero kit pada bumper depan, bumper belakang dan Side Sill Garnish pada bagian samping.

Alloy Wheel berukuran 17 inci tampil dengan desain Two-Tone untuk semakin memperkuat kesan sporty. Sementara pada bagian belakang kini menampilkan New Rear Bumper Diffuser dan New Center Exhaust Pipe with Finisher.

Emblem RS kini juga disematkan pada bagian depan dan bagian belakang Honda Civic Hatchback.

Nuansa sporty semakin kental di bagian interior dengan desain baru yang memadukan kulit dengan aksen jahitan merah khas mobil sport pada jok, roda kemudi, tuas transmisi, konsol tengah dan Door Lining, serta desain Sport Pedal bernuansa chrome pada tuas gas dan rem.

Sementara New Auto Dimming Rear View Mirror tersedia untuk menghindari pantulan cahaya berlebih sehingga mendukung visibilitas pengendara yang lebih baik, ditambah dengan New 7-inch Capacitive Touchscreen Display Audio with Smartphone Connection untuk iOS dan Android untuk memberi hiburan di sepanjang perjalanan.

Tersedia dalam lima pilihan warna, yakni Brilliant Sporty Blue Metallic, Modern Steel Metallic, Rallye Red, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl, New Honda Civic Hatchback RS dipasarkan dengan harga Rp499 juta (OTR Jakarta)

Fitur Lengkap New Honda Civic Hatchback RS:

Desain Hatchback Agresif

Seperti model sebelumnya, Eksterior New Honda Civic Hatchback RS dikembangkan dengan konsep 'Extremely Sporty Design With Innovative Silhouette' yang terlihat dari tampilan desainnya yang sporty, revolusioner dan advanced di setiap bagiannya.

New Honda Civic Hatchback RS dilengkapi dengan Full LED Headlight dan LED Daytime Running Light (DRL) pada bagian depan.

Penambahan LED Fog Lamp dan Side Position Lamp turut menambah kesan sporty pada bagian samping sekaligus meningkatkan keselamatan saat berkendara.

Pada bagian belakang, Rear Combi Lamp serta LED Light Bars dengan desain yang meruncing menambah kesan sporty.



Kabin Berteknologi Canggih

Selain menampilkan desain baru yang semakin sporty, kabin New Honda Civic Hatchback RS juga tetap dibekali dengan berbagai fitur canggih untuk kenyamanan di dalam kabin.

Pada konsol tengah, terdapat sistem audio video canggih dengan Capacitive Touch Screen 7-inch dengan Smartphone Connection untuk Android dan iOS. Pengaturan audio juga dapat dilakukan melalui Steering Switch Control yang terdapat di roda kemudi.

Sementara fitur Hands-Free Telephone Switch yang memungkinkan pengemudi untuk menerima panggilan telepon tanpa harus melepaskan tangan dari kemudi.

Fitur canggih lain yang disematkan pada Civic Hatchback meliputi Smart Key, yang berfungsi mengunci, membuka, hingga menyalakan mesin dan mengaktifkan AC secara otomatis sehingga kabin telah sejuk saat pengemudi memasuki kendaraan.

Teknologi Smart Entry memberikan kemudahan untuk membuka kunci cukup dengan menyentuh handle pintu. One Push Ignition System berfungsi untuk menyalakan mesin hanya dengan satu sentuhan tombol.

Sementara, fitur Cruise Control untuk melajukan kendaraan tanpa perlu menginjak pedal akselerasi juga dapat mengendalikan kecepatan dengan tombol pengatur di roda kemudi.

Untuk menambah kenyamanan dan keamanan, Honda Civic Hatchback juga dilengkapi fitur Rain Sensing Windshield Wiper serta Rear Parking Camera.

Performa Sporty dengan Mesin Turbo

New Honda Civic Hatchback RS masih menggunakan mesin 1.5L VTEC Turbo dengan Earth Dreams Technology. Mesin ini menghasilkan tenaga dan torsi dengan tenaga maskimal 173 PS pada 5.500 rpm dan torsi maksimal 22,4 kg.m pada 5.500 rpm, yang terbesar di kelasnya.



Transmisi CVT dengan Earth Dreams Technology mampu menghasilkan keseimbangan antara mesin yang responsif dari putaran rendah dan bertenaga di putaran tinggi.

Sistem ini memberi akselerasi yang responsif, lebih halus dan performa mesin yang maksimal serta konsumsi bahan bakar yang efisien.

Rasa berkendara sporty didukung dengan fitur Paddle Shift yang memberikan sensasi racing untuk mengatur perpindahan transmisi 7-percepatan hanya dengan menggunakan ujung jari.

Kelincahan dan stabilitas berkendara dalam berbagai kecepatan dihasilkan lewat fitur Dual Pinion Electric Power Steering (EPS).

Sementara efisiensi bahan bakar didukung fitur ECON yang secara otomatis mengatur kerja mesin dan fungsi-fungsi lainnya untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar.

Fitur ECO Assist membantu memberikan petunjuk kepada pengemudi untuk menghemat bahan bakar saat berkendara, dimana gaya pengendaraan akan diukur dan hasilnya ditampilkan secara real time pada indikator warna yang berubah menjadi hijau sebagai indikasi konsumsi bahan bakar yang efisien.

Mesin yang lebih ringan dengan kerja yang lebih efisien menghasilkan performa yang bertenaga, efisiensi bahan bakar, sekaligus tingkat emisi bersih yang telah lulus uji standar emisi EURO 2 oleh pemerintah Indonesia, bahkan memenuhi standar EURO 4 Compliance.

Tingkat Keselamatan Kelas Dunia

New Honda Civic Hatchback RS menawarkan standar keselamatan tertinggi di kelasnya melalui berbagai fitur keselamatan pasif dan aktif.

Honda mengaplikasikan teknologi rangka orisinal G-Force Control (G-CON) dan ACETM untuk memberikan perlindungan menyeluruh pada kabin penumpang.

Bodi Honda Civic Hatchback juga dirancang dengan struktur Pedestrian Protection di lima bagian yang dapat meredam energi dan meminimalkan cedera pada pejalan kaki.

New Honda Civic Hatchback RS dilengkapi enam buah Airbag, Pretensioner Seatbelt dan Load Limiter yang dapat mengurangi resiko cedera pada pengemudi dan penumpang.

Sementara ISOFIX & Tether berfungsi untuk pengait kursi bayi di kursi belakang kendaraan dalam menunjang keselamatan.

Fitur keselamatan juga meliputi Electric Parking Brake yang memberi kemudahan dalam melakukan parking brake cukup dengan satu sentuhan & Auto Brake Hold untuk menahan rem secara otomatis ketika kendaraan berhenti sempurna pada saat tanjakan atau turunan untuk menghindari mobil meluncur tanpa menginjak rem terus-menerus.

Selain itu, Honda Civic Hatchback juga telah dilengkapi dengan fitur lain seperti Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) + Electronic Brake-force Distribution (EBD) + Brake Assist (BA), Brake Override System, hingga Emergency Stop Signal.

Model ini pun telah melalui rangkaian uji tabrak di Honda Motor Real World Crash Test di Tochigi, Jepang.

Seperti produk Honda lainnya, New Honda Civic Hatchback RS juga dilengkapi dengan fasilitas purna jual, antara lain paket Gratis Biaya Jasa Perawatan Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun dan layanan eksklusif 24 jam Honda Experience yang berguna untuk membantu konsumen yang mengalami kondisi darurat di jalan.