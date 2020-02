Biznet Awali 2020 dengan Hadir di Kota Manado

INILAHCOM, Jakarta - Di awal 2020 ini, Biznet resmi mengumumkan perluasan jaringan ke Kota Manado, Sulawesi Utara.

Perluasan jaringan ini juga dibarengi dengan pembukaan kantor cabang Biznet Manado yang beralamat di Ruko Kawasan Megamas, F1/No. 14, Jl. EA Mangindaan, Titiwungan Selatan, Sario, Manado, Sulawesi Utara 95113.

Biznet, yang merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menghadirkan layanan Internet untuk segmen bisnis dan retail untuk warga Manado yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi kebutuhan akan koneksi Internet yang cepat dan berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital masyarakat.

Kota Manado yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara ini menjadi kota pertama yang telah tercakup oleh jaringan Biznet di pulau Sulawesi, dimana saat ini proses perluasan jaringan terus berjalan untuk dapat meng-cover kota-kota lainnya di pulau ini.

"Selama ini kami menerima banyak permintaan dari masyarakat yang ada di Pulau Sulawesi untuk memperluas jaringan kami ke kota-kota yang ada di Pulau ini, salah satunya adalah Kota Manado. Selain itu, kami juga melihat bahwa kebutuhan masyarakat di Kota Manado akan layanan Internet yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu," kata Adi Kusma, President Director Biznet.

"Oleh karena itu, hari ini kami sangat senang karena akhirnya jaringan kami tersedia di Manado dan kami dapat menghadirkan solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat di kota ini. Perluasan jaringan di kota-kota lainnya juga terus berjalan dan tidak lama lagi kami berharap jaringan kami juga dapat hadir di kota-kota lainnya, tidak hanya di Pulau Sulawesi tapi juga di pulau-pulau lainnya di Indonesia," imbuhnya.

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Manado memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Manado dan Sulawesi Utara di atas 6 persen sepanjang 2015 dan berada di atas rata-rata Nasional membuat kota ini terpilih sebagai urutan pertama Top 10 Most Recommended Cities for Business 2015 oleh pengusaha nasional (survei Best Cities for Business 2015 oleh Majalah SWA).

Peran pemerintah dalam memajukan Kota Manado selain gencar melakukan promosi dan menarik investor untuk menanamkan modal di daerah ini, pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan reklamasi boulevard yang saat ini menjadi pusat bisnis di Manado.

Dari bidang keilmuan, prospek kota Manado sebenarnya telah lama diprediksi oleh pahlawan nasional, Dr GSSJ Sam Ratulangi yang melakukan kajian secara mendalam tahun 1948 lalu. Saat itu, Dr Sam Ratulangi melihat Manado akan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional bahkan dunia karena berada di bibir Pasifik.

"Sesuai dengan komitmen kami untuk memperluas jaringan kami di lebih banyak kota dan area di Indonesia, kehadiran jaringan Biznet di Manado semoga dapat mendukung perkembangan teknologi digital dan pertumbuhan ekonomi kreatif di kota ini, yang akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya memperluas jaringan ke lebih banyak kota dan menghadirkan layanan teknologi digital terintegrasi bagi masyarakat," tambah Adi.

Untuk warga Manado, Biznet menghadirkan layanan Internet super cepat untuk segmen bisnis UKM atau startup, serta layanan Internet untuk segmen perumahan dan apartemen yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Kehadiran layanan Biznet di Manado didukung oleh teknologi jaringan The New Biznet Fiber yang mampu memberikan layanan dengan kualitas yang jauh lebih baik dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan teknologi pendahulunya, yang tentunya akan mampu mengakomodasi kebutuhan yang terus meningkat di masa depan.

Saat ini total jaringan Fiber Optic Biznet telah mencapai lebih dari 40.000 km yang tersebar di lebih dari 110 kota di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Batam, Kalimantan dan Sulawesi.

Di akhir 2019 lalu, jaringan Biznet juga telah resmi hadir di Pulau Kalimantan menyapa masyarakat yang ada di Kota Pontianak, yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya.