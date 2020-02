Pameran GIICOMVEC 2020 Bakal Lebih Komprehensif

INILAHCOM, Jakarta - Pameran otomotif khusus kendaraan komersial GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2020 akan digelar satu bulan lagi, tepatnya pada 5-8 Maret 2020, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) akan menghadirkan GIICOMVEC kali ini dengan lebih komprehensif, di mana visitor akan dapat menemukan solusi kebutuhan mereka di satu tempat, mulai dari kendaraan komersial, karoseri yang dapat membuat khusus body kendaraan, hingga aksesoris yang dibutuhkan untuk kegiatan bisnis, sesuai dengan fokus pameran sebagai 'The Best show for Road and Urban Transportation Solution'.

Penyelenggaraan GIICOMVEC 2020 disebut akan dapat membuka potensi baru bagi industri kendaraan komersial Indonesia, dan tentunya memberikan kemudahan untuk para buyers yang sedang mencari solusi bisnis.

"Keterkaitan antara industri kendaraan komersial dan industri pendukungnya sangat erat dan hampir tidak mungkin dipisahkan, sehingga kehadiran puluhan merek dari supporting industri dalam pameran GIICOMVEC kami rasa penting dan akan memberikan benefit untuk para pebisnis," kata Rizwan Alamsjah, Ketua III GAIKINDO, yang juga merupakan Ketua Penyelenggara GIICOMVEC 2020, di sela-sela acara konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

GIICOMVEC 2020 juga mendapatkan dukungan dari beberapa asosiasi terkait industri kendaraan komersial Indonesia, seperti Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), di mana asosiasi-asosiasi tersebut akan berpartisipasi dan mendukung berbagai program yang diselenggarakan sepanjang pameran berlangsung.

Kehadiran asosiasi terkait tentu akan memberikan kesempatan networking yang besar bagi para pebisnis yang hadir di GIICOMVEC 2020.

"Kami ingin menjadikan GIICOMVEC sebagai sebuah ajang yang komprehensif tidak hanya menjadi memamerkan yang terkini dari industri kendaraan komersial, namun juga sebagai ajang bertemunya pelaku bisnis kendaraan komersial, karoseri, pengusaha truk, logistik dan lainnya," ujar Rizwan.

Dalam penyelenggaraan yang kedua kalinya ini, GIICOMVEC dipastikan akan menghadirkan 36 merek. Pesertanya berasal dari agen pemegang merek (APM), seperti Daihatsu, DFSK, FAW, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, UD Trucks, dan United Tractors.

Bakal ada juga industri pendukung, seperti Adi Putro dari industri karoseri, Alcoa Wheels, Aspira, Astra Otoparts, Blackvue, BRQ, GS Astra, Himawan Putra, Incoe, MRF Tyres, PanaOil, Techindotama, Topy, Trubo Engineering, Wintor, yang mewakili industri pendukung otomotif Indonesia seperti suku cadang, aksesoris, dan fitur teknologi.





Program untuk Para Pebisnis

Menurut GAIKINDO, menyediakan alat transportasi komersial sesuai dengan beragam kebutuhan bisnis adalah tujuan seluruh pemangku kepentingan, namun selain itu produk kendaraan komersial juga harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah.

Untuk itu, GAIKINDO menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi mengungkapkan bahwa melalui GIICOMVEC 2020, GAIKINDO mengimbau kepada semua peserta pameran untuk menampilkan produk yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Kementerian Perhubungan.

Dengan demikian, diharapkan para pebisnis juga akan mendapatkan sosialisasi tepat tentang pentingnya menggunakan produk yang sesuai dengan standarisasi keselamatan kendaraan komersial.

"Harapan GAIKINDO dengan sosialisasi yang dilakukan pada pameran GIICOMVEC 2020 ini, para pebisnis akan lebih menyadari pentingnya selalu menjaga dan memastikan tersedianya berbagai alat keselamatan dalam angkutan niaga bisnisnya," tutur Yohannes.

Menurut dia, kepedulian dan kepatuhan akan hal tersebut akan dapat mengurangi angka tingkat kecelakaan kendaraan komersial di Indonesia.



Berbagai program yang dilaksanakan di GIICOMVEC 2020, akan menjadi wadah tepat bagi para pebisnis untuk mendapatkan wawasan terkini tentang industri kendaraan komersial Indonesia, mulai dari Truck and Bus Demonstration pada Demo Area, Safety Driving Course, hingga seminar yang dijalankan bersama dengan APTRINDO, yang akan mengangkat mengenai isu update di industri kendaraan komersial Indonesia dengan narasumber perwakilan kementerian terkait serta para pakar dari industri otomotif Indonesia.

Untuk informasi terkini dan lebih lanjut dari GIICOMVEC 2020, dapat langsung sambangi tautan berikut.