Liga Komunitas PVP Singtel Naik di Tahun 2020

INILAHCOM, Jakarta - Liga komunitas Esports PVP Singtel kembali hadir di 2020 dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya.

Diluncurkan di Thailand Game Expo di Bangkok, liga komunitas tingkat regional tahun 2020 bertajuk PVP Esports Corporate Championship dan PVP Esports Campus Championship akan ditingkatkan serta menampilkan dua musim pertandingan esports yang menantang dengan lebih banyak judul permainan.

Berkomitmen untuk mendirikan usahanya di 2019, Singtel, bersama dengan rekan regionalnya seperti AIS, Globe, dan Telkomsel akan terus menghadirkan berbagai peluang untuk komunitas gaming agar di tahun 2020 dapat berkembang baik di level lokal maupun regional.

Melalui liga komunitas PVP Esports, Singtel berharap mampu memberikan wadah kepada para gamers amatir untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan sportivitas, kerja tim serta kompetisi sehat karena mereka tergabung dalam komunitas dengan minat yang sama.

Dalam siaran persnya, CEO Singtel International Arthur Lang Group mengatakan, PVP Esports telah terbukti sebagai wadah yang hebat bagi para gamers dan pendukungnya dari segala penjuru Asia Tenggara untuk berkumpul dan bergabung dalam permainan yang kompetitif.

"Sambutan positif terhadap liga yang kami selenggarakan di tahun 2019 mengindikasikan adanya permintaan untuk turnamen komunitas yang lebih berkualitas di kawasan ini. Dan tahun ini, kami sangat antusias untuk memperluas jangkauan liga komunitas kami agar mampu membuka kesempatan yang lebih luas kepada para gamers untuk melakukan hal yang mereka minati," katanya.

"Selanjutnya, fokus dari liga-liga yang kami selenggarakan tahun ini adalah persaingan gaming yang sehat dan kami akan berkolaborasi dengan partner-partner kami sepanjang tahun guna memastikan bahwa generasi muda kita akan terus dapat menikmati gaming sebagai bentuk aktivitas yang sehat."

"Berkolaborasi dengan rekan regional, kami akan terus mendorong pertumbuhan industri gaming dan esports di kawasan ini serta dalam masa ini tidak menutup kemungkinan kami bahkan mungkin akan menemukan bibit-bibit talenta esports berbakat selanjutnya," tambah Arthur.

Sementara itu, Managing Director of New Business at AIS Alistair Johnson menyebut bahwa esports di Thailand terlah berkembang secara cepat dan semakin diakui sebagai cabang olah raga professional yang mampu meningkatkan keahlian digital.

"Sebagai pemimpin di jaringan mobile dan layanan digital, AIS bertekad untuk mendukng esports melalui berbagai kolaborasi dengan partner-partner kami. Bersama Singtel, tahun ini kami kembali menyelenggarakan liga komunitas PVP Esports untuk kedua kalinya dan mengundang para pemain dari Thailand baik dari kalangan korporasi maupun kampus untuk memenangkan kesempatan bertanding di babak final tingkat regional di Indonesia pada akhir tahun ini. Kami berharap liga-liga ini mampu menginspirasi mereka serta membuka jalan bagi mereka untuk menjadi pemain professional masa depan," ujarnya.

Adapun Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin Tristram menambahkan, Telkomsel bersama Singtel Group memiliki aset besar untuk mengembangkan ekosistem gaming

"Oleh karenanya kami ingin menghubungkan para komunitas games di Indonesia dengan komunitas yang berada di Asia Pasifik. Selain itu seperti halnya tren di Kawasan, popularitas eSport di Indonesia dalam beberapa tahun ini juga semakin meningkat, sehingga melalui PvP Esports semua pihak yang terkait dapat melaju bersama menghadirkan wadah eSport dan digital entertainment lifestyle yang lengkap dan berkualitas bagi para penggemar," ucap dia.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan dengan pertumbuhan pasar games tercepat di dunia, dengan jumlah PC dan mobile gamers yang ditargetkan meningkat menjadi 400 juta orang.

Pada 2019, dua liga komunitas PVP berhasil menarik minat 2.000 gamers dari berbagai penjuru Asia Tenggara dan 1.4 juta online views. Lebih dari 50.000 orang menghadiri grand final tingkat regional yang diselenggarakan bulan Desember lalu di Singapore Comic Con.

PVP Esports Corporate and Campus Championships 2020 akan berlangsung dalam dua seasons mulai Maret hingga Juni (Season 1) dan Agustus hingga November (Season 2).

Para peserta akan bertanding untuk memperebutkan prize pool tingkat regional berupa uang tunai dan hadiah senilai lebih dari US$100.000 yang merupakan prize pool terbesar sedunia untuk sebuah turnamen komunitas.

Liga kampus yang ditujukan untuk para mahasiswa akan ditingkatkan dari acara berbasis di Singapura menjadi acara regional, serupa dengan liga korporasi, yang terbuka untuk kalangan pekerja profesional.

Season 1 akan menghadirkan game ternama seperti Mobile Legends; Bang Bang, Dota 2 dan PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG) Mobile, dengan jumlah games yang lebih banyak hadir di Season 2.

Tim dan pemain teratas dari Singapura, Indonesia, Filipina dan Thailand juga akan memperoleh hadiah tunai pada saat mereka lolos dari tahap kualifikasi di negara masing-masing serta memperoleh kesempatan untuk mewakili negaranya di tahap Grand Final yang diselenggarakan secara regional.