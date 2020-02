Google Kenalkan Aplikasi Video Pendek Tangi

INILAHCOM, Mountain View - Google baru saja memperkenalkan platform media sosial berbasis video singkat bernama Tangi, yang dibuat oleh salah satu tim yang bergabung ke Area 120.

Google memang membuat program inkubasi Area 120 untuk proyek-proyek eksperimen.

"Tangi merupakan tempat orang-orang kreatif bisa mendapatkan ide baru dan terhubung dengan orang-orang dengan ketertarikan yang sama," kata pimpinan tim Tangi, Coco Mao, dalam tulisan di blog resmi Google.

Tangi berisi video-video tutorial membuat sesuatu, atau sering disebut Do It Yourself (DIY), seperti melukis, merancang baju sampai memasak.

Nama Tangi merupakan singkatan dari 'Teach and Give', belajar dan memberi, serta barang-barang 'tangible', sesuatu yang berwujud, yang bisa dibuat pengguna.

Platform ini seperti blog, hanya saja yang dibagikan berupa video tutorial singkat berdurasi 60 detik, untuk membuat sesuatu.

Selain original membuat sesuatu sendiri, pengguna juga bisa membagikan video hasil mereka meniru tutorial orang lain melalui fitur 'Try It'.

Fitur 'Try It' bisa membuat komunitas atau tempat berkumpul baru bagi orang-orang yang menyukai video tutorial atau topik berkreasi tertentu.

Selain di Google Play Store, aplikasi Tangi juga tersedia di Apple App Store untuk iPhone dan iPad, atau melalui situs Tangi.co.