Kontes Modifikasi Yamaha CustoMAXI Hadir di Bali

INILAHCOM, Jakarta - Kontes modifikasi 'Yamaha CustoMAXI x Yamaha Heritage Built' digelar di Mall Park 23 Badung, Kabupaten Bali, pada Minggu (2/2/2020), menjadi rangkaian acara kedua setelah dibuka di Bekasi pertengahan Januari lalu.

Bali, yang menjadi lokasi kedua dari roadshow sembilan kota, dipilih menjadi salah satu tuan rumah ajang modifikasi Customaxi karena antusiasme modifikator yang cukup tinggi.

"Di awal Februari ini giliran Bali yang menjadi tuan rumah. Sebagai salah satu tempat berkembangnya komunitas MAXI Yamaha, motor Yamaha menjadi pilihan utama bagi para modifikator di Bali," kata Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dalam siaran persnya.

Para juri sudah menyeleksi hasil modifikasi yang didaftarkan melalui situs resmi CustoMAXI. Adapun kategori yang dilombakan adalah MAXI Yamaha kelas Master dan Daily Use untuk motor XMax, NMax, Aerox 155, Lexi.

Ada juga kategori baru 'Digital Modif Competition All New NMax 155' dan 'Yamaha Heritage Built All New XSR 155'. Partai final CustoMAXI akan digelar pada April 2020.