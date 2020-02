Adu Irit Mobilio Catat Rekor Baru 31,5 Km/Liter

INILAHCOM, Bogor - Rekor Lomba Adu Hemat Bahan Bakar atau Battle of Efficiency Honda Mobilio telah terpecahkan dalam seri kedua gelaran 'Honda Mobilio Joyful Weekend' yang berlangsung Sabtu (1/2/2020).

Menempuh perjalanan sekitar 60 km dari Sunter (Jakarta Utara) menuju Taman Budaya Sentul (Kabupaten Bogor), Teguh Irmansyah yang merupakan anggota komunitas Mobilio Community (MOBILITY) berhasil mencatat rekor baru konsumsi bahan bakar 31,5 km/liter,

Perolehan ini mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu 28 km/liter, milik Yulianto --juga anggota komunitas MOBILITY-- yang dicetak pada seri pertama 'Honda Mobilio Joyful Weekend', November 2019 lalu.

Untuk mencapai efisiensi bahan bakar yang diinginkan, Teguh mengaku melakukan beberapa trik, di antaranya adalah menjaga kecepatan kendaraan dan putaran mesin.

"Saya pacu mobil hanya 40-60 km. Sedangkan rpm saya tahan di angka 1.100," ujar dia.

Meski demikian, menurut Teguh, kunci utamanya adalah mobil berada dalam kondisi sehat dengan rutin melakukan perawatan berkala. Penggunaan jenis bahan bakar pun perlu diperhatikan.

"Saya pakai Pertamax Turbo. Karena kalau pembakaran mesin bersih, mobil bakal lebih enak. Efisiensi juga dapat," lanjutnya lagi.

Dalam seri kedua gelaran 'Honda Mobilio Joyful Weekend' ini, Honda mengundang lebih banyak keluarga komunitas Mobilio, yakni 40 keluarga dari MOBILITY dan Mobilio Indonesia (MOI) beserta dengan 20 awak media yang juga membawa keluarga mereka masing-masing.

Mereka diajak berakhir pekan bersama di Taman Budaya Sentul dengan mengikuti berbagai permainan dan lomba seru dengan hadiah menarik sambil menguji efisiensi bahan bakar Honda Mobilio.

Dalam uji efisiensi bahan bakar, penentuan pemenang dilakukan dengan melihat rata-rata konsumsi bahan bakar pada layar Multi Information Display (MID) di masing-masing mobil.

Communication Strategy Manager Honda Prospect Motor (HPM) Adhi Parama Sugarda mengatakan bahwa hasil lomba hemat bahan bakar ini membuktikan bahwa efisiensi bahan bakar yang baik, mungkin dicapai dengan cara berkendara yang benar, perawatan mobil yang baik, sekaligus didukung performa mesin yang bertenaga sekaligus efisien.

"Seperti pada seri pertama, kami berharap pada 'Honda Mobilio Joyful Weekend' seri kedua ini para peserta dapat merasakan kesenangan dari Honda Mobilio sebagai partner setia mereka yang dapat memberikan kenyamanan serta efisiensi bahan bakar dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ataupun untuk berlibur bersama dengan keluarga," ujarnya.

Sejak awal diluncurkan pada tahun 2014 hingga Desember 2019, Honda Mobilio telah mencapai penjualan lebih dari 230 ribu unit.

Di Indonesia, Honda Mobilio juga telah meraih berbagai penghargaan bergengsi antara lain Best of the Best MPV 2015, Best Low MPV 2017, serta Favorite Compact MPV 2017.

[ikh]