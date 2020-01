Suzuki Umumkan Pemenang Program GEMPITA

INILAHCOM, Jakarta - Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan nama pelanggan yang beruntung dan menjadi pemenang program Gemilang Paket Akhir Tahun (GEMPITA) untuk periode pertama dan kedua.

Sebanyak enam pelanggan yang terpilih berhak mendapatkan hadiah berupa perjalanan ke Jepang dan mengunjungi Museum Fujiko F. Fujio. Setiap pemenang mendapatkan tiket perjalanan untuk dua orang tanpa dipungut biaya.

"Selamat kepada para pelanggan yang terpilih menjadi pemenang program GEMPITA. Program ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Suzuki kepada pelanggan setia kami. Dengan hadirnya program serupa, kami berharap untuk dapat terus memberikan layanan dan produk yang terbaik kepada konsumen. Semoga apa yang kami hadirkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggan," ujar Makmur, 4W Sales Director SIS, dalam keterangan tertulisnya kepada INILAHCOM, Rabu (29/1/2020).

Bertemakan 'Shall We Drive?', program GEMPITA menghadirkan karakter ikonik Jepang ternama yaitu Doraemon pada akhir tahun 2019 lalu. Program ini berlaku untuk pembelian unit mobil Suzuki semua tipe.

Pelanggan yang melakukan transaksi pembelian mobil pada saat periode program berlangsung berhak mengikuti undian berhadiah perjalanan ke Jepang dan Museum Fujiko F. Fujio untuk dua orang dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pemenang Periode 1

Berlangsung selama bulan November 2019, pengundian pemenang program GEMPITA periode 1 dilaksanakan pada 17 Desember 2019 dengan disaksikan oleh perwakilan pihak Suzuki, Notaris, serta Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DKI Jakarta dengan pemenang sebagai berikut:

- Takimen, pembelian unit Ignis GL dengan tanggal faktur 21 November 2019 di Medan, Sumatera Utara,

- Marselus Fernandes, pembelian unit New Carry Pick Up dengan tanggal faktur 7 November 2019 di NTT,

- Dwi Anita, pembelian unit New Carry Pick Up dengan tanggal faktur 19 November 2019 di Cilacap, Jawa Tengah.

Pemenang Periode 2

Berlangsung selama bulan Desember 2019, pengundian pemenang program GEMPITA periode 2 dilaksanakan pada 23 Januari 2020 dengan disaksikan oleh perwakilan pihak Suzuki, Notaris, serta Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DKI Jakarta dengan pemenang sebagai berikut:

- Dinna Lidia Item, pembelian unit New Carry Pick Up dengan tanggal faktur 31 Desember 2019 di Sulawesi Utara,

- Saeful, pembelian unit New Carry Pick Up dengan tanggal faktur 16 Desember 2019 di Sulawesi Tengah,

- Lilis Sariningsih, pembelian unit New Carry Pick Up dengan tanggal faktur 30 Desember 2019 di Bandung, Jawa Barat.

Seluruh pemenang akan dihubungi langsung oleh perwakilan diler resmi Suzuki dan seluruh pajak hadiah akan ditanggung oleh SIS.

"Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelanggan yang terus memberikan kepercayaannya kepada Suzuki di tahun 2019. Walaupun penjualan industri otomotif menurun, namun melalui angka penjualan Suzuki, produk kami tetap terbukti dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia," tutup Makmur.