ONE Esports Umumkan Jadwal Daftar Turnamen DOTA 2

INILAHCOM, Jakarta - ONE Esports, anak perusahaan dari ONE Championship (ONE), properti media olahraga global terbesar dalam sejarah Asia, mengumumkan jadwal resmi untuk kualifikasi terbuka ONE Esports Dota 2 Jakarta Invitational.

Pendaftaran dimulai pada 29 Januari 2020 dan ditutup pada 14 Februari 2020, dengan kualifikasi online dimulai pada 15 Februari 2020.

Kualifikasi offline akan diadakan pada 7-8 Maret 2020 di Sunway Pyramid, Kuala Lumpur, Malaysia, dan 14-15 Maret 2020 di Mall Taman Anggrek, Jakarta, Indonesia.

Total ada enam negara akan berpartisipasi dalam babak kualifikasi online, yakni Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Kedua kualifikasi offline akan menampilkan kumpulan dari tiga tim pemenang dari babak kualifikasi online, ditambah sebuah tim undangan.

Pemain dapat mendaftar di oneesports.gg/competitions. Pemenang kompetisi offline secara otomatis lolos untuk mengikuti ONE Esports Dota 2 Jakarta Invitational, juara kedua mendapat US$1.500, sedangkan juara ketiga dan keempat masing-masing membawa pulang US$1.000 dan US$800.

ONE Esports Dota 2 Jakarta Invitational berlangsung pada 18-19 April 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), dimana kedua tim yang memenuhi syarat dari Asia Tenggara akan mewakili negara mereka masing-masing dan bersaing melawan tim Dota 2 terbaik dunia untuk memperebutkan total hadiah US$500.000.

Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di tautan berikut ini.

Battlefy akan bekerja sama dengan ONE Esports untuk mendesain putaran kualifikasi online dan akan mendukung semua aspek kompetisi online. Ini termasuk pengaturan awal, penyemaian (seeding), pengaturan lawan tanding (matchmaking), manajemen braket, dan dukungan pemain.

CEO Battlefy Jason Xu mengatakan bahwa pihaknya sangat bersemangat untuk mewujudkan visi yang menakjubkan ini bersama ONE Esports.

"Sebagai tulang punggung teknologi untuk lebih dari 240.000 amatir hingga para professional turnamen eSports dan liga di seluruh dunia, tujuan Battlefy adalah untuk mendorong organisasi-oranisasi dan para pemain untuk menentukan cerita kisah eSports mereka sendiri dan berbagi kisah inspirasional mereka," ujarnya.