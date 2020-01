All-New Mazda CX-30 Resmi Mengaspal di Tanah Air

INILAHCOM, Jakarta - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi memboyong All-New Mazda CX-30 ke pasar otomotif Tanah Air.

Bermain di segmen crossover SUV, All-New Mazda CX-30 mengisi celah yang ada di antara Mazda CX-3 dan Mazda CX-5 yang sudah terlebih dahulu mengaspal di Indonesia.

"Mobil ini dirancang menjadi partner penting dalam keseharian konsumen Mazda. Kami menghadirkannya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumen Mazda di Indonesia," kata Ricky Thio, Managing Director PT EMI, di sela-sela acara peluncuran di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

All-New Mazda CX-30 mengusung bahasa desain KODO dengan tampilan dinamis berdimensi panjang 4.395 mm, lebar 1.795 mm, tinggi 1.540 mm, serta wheelbase (jarak antar poros roda) 2.655 mm.

Secara visual, bagian depan mobil dihuni oleh lampu utama sipit dengan gril berpola besar hitam. Sementara bumper beraksen hitamnya disematkan lampu kabut LED yang ramping memanjang.

Sekeliling bodi bagian bawahnya diberi aksen hitam, menyambung dengan bumper depan dan belakang yang juga beraksen hitam. Bagian kaca samping berbingkai krom bagian bawahnya. Lekukan bodi samping menegaskan bahasa desain KODO yang telah disempurnakan atau disebut KODO versi 2.0.

Pilar-C di belakang terlihat menyempit, sementara atap belakang tak terlalu landai. Dengan itu, desain buritan sedikit bergaya coupe. Pintu bagasi sudah otomatis dan daya muat bagasi diklaim mencapai 430 liter.

Masuk ke kabin, desain dasbor menyerupai All-New Mazda3. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada bagian atasnya. Kelengkapannya masih khas Mazda, termasuk layar infotainment 8,8 inci mencuat di tengah dasbor.

Khusus sistem audio, tersedia speaker 3-way sebanyak 8 buah, woofer 3L yang dipasang di bagian dalam dasbor, tweeter 2,5 cm di bagian kanan-kiri dasbor, serta squawkers 8 cm di bagian atas trim depan dan belakang.

"Di masa mendatang, produk dan teknologi terbaru Mazda akan memastikan konsumen kami terus melihat nilai-nilai terbaik dalam memiliki Mazda," ujar Ricky.

Sedangkan dari fitur safety, All-New Mazda CX-30 dibekali 7 airbags, Antilock Brake System (ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD) and Brake Assist (BA), Dynamic Stability Control (DSC) and Traction Control System (TCS), Hill Launch Assist (HLA), Emergency Stop Signal (ESS), dan Front and Rear parking sensors.

Dilengkapi pula dengan paket i-ACTIVSENSE yang terdiri dari Adaptive front-lighting system (AFS), High-beam control (HBC), Blind Spot Monitoring (BSM) and Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Lane Departure Warning System (LDWS), Lane Keep Assist System (LAS), Smart City Brake Support (Forward) (SCBS-F), Smart Brake Support (SBS) & Forward Obstruction Warning (FOW), Mazda Radar Cruise Control (MRCC), dan Driver Attention Alert (DAA).

Untuk dapur pacunya, All-New Mazda CX-30 mesin yang sama dengan All-New Mazda3, yakni SKYACTIV-G 4-silinder DOHC berkubikasi 2.000 cc dengan daya maksimal 155 ps pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 200 Nm pada 4.000 rpm dengan transmisi otomatis 6-percepatan.

Mazda juga sudah membekali crossover anyarnya ini dengan fitur G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) untuk mendukung pengendalian mobil di berbagai situasi.

Di pasar otomotif Indonesia, All-New Mazda CX-30 hadir dalam dua varian tipe, yakni Touring dan GT. Adapun banderol harganya mulai dari Rp478,8 juta untuk tipe Touring dan mulai dari Rp518,8 juta untuk tipe GT. Seluruh harga tersebut berstatus on-the-road Jakarta.