Apple Turun Tangan Bantu Korban Virus Corona

INILAHCOM, Cupertino - Sejumlah perusahaan teknologi asal China turun tangan untuk memerangi virus corona. Namun, perusahaan di luar China rupanya juga ingin ikut membantu melawan virus corona.

Tim Cook mengumumkan dalam tweet-nya belum lama ini, Apple akan memberikan donasi kepada orang yang terkena dampak virus corona. 2019 Novel Coronavirus atau disebut 2019-nCoV adalah penyakit pernapasan yang mirip dengan SARS.

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.

Tim Cook (@tim_cook) January 25, 2020