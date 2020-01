Penerus Galaxy Fold Meluncur Pertengahan 2020?

INILAHCOM, San Francisco - Samsung diduga bakal memperkenalkan Galaxy Z Flip dalam acara Galaxy Unpacked yang akan digelar di San Francisco, AS, pada 11 Februari mendatang. Dalam acara tersebut, raksasa teknologi Korea Selatan itu juga disebut akan meluncurkan lini smartphone Galaxy S20.

Sempat beredar kabar bahwa Galaxy Z Flip sebenarnya bukanlah penerus smartphone layar lipat Galaxy Fold yang rilis tahun lalu. Galaxy Fold disinyalir akan memiliki suksesor sendiri yang bakal diluncurkan pada kuartal kedua 2020.

Artinya, penerus Galaxy Fold --sebut saja Galaxy Fold 2-- diperkirakan akan dirilis pada pertengahan tahun atau sekitar bulan April hingga Juni 2020.

Berbeda dari Galaxy Z Flip yang menggunakan desain clamshell atau lebih mirip dengan konsep lipatan pada Motorola Razr, Galaxy Fold 2 akan lebih mirip pendahulunya dengan model layar yang ditekuk di sumbu vertikal layaknya gerakan menutup buku.

Rumor terkait spesifikasi Galaxy Fold 2 diungkapkan oleh pembocor gadget dan kontributor XDA Developer, Max Weinbach, melalui akun Twitter pribadinya.

Dalam sebuah cuitan, dia mengatakan bahwa diagonal layar Galaxy Fold 2 adalah 8 inci saat dibentangkan, lebih panjang dari Galaxy Z Flip yang memiliki diagonal 6,7 inci di posisi yang sama.

Layar tersebut akan dilapisi lapisan ultra thin glass, alih-alih plastik polymide seperti Galaxy Fold tahun lalu. Selain itu, Galaxy Fold 2 juga akan dilengkapi kamera utama beresolusi 108MP dan pena stylus S-Pen.



I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.

If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.