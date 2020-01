Bocoran Terbaru Foto dan Harga Samsung Galaxy S20

INILAHCOM, Jakarta - Foto-foto dari perangkat flagship Samsung mendatang, Galaxy S20, bocor menjelang perilisannya yang dijadwalkan pada 11 Februari mendatang di San Francisco, AS.

Foto desain yang diklaim resmi itu dipublikasikan oleh Ishan Agarwal, pembocor perangkat ternama asal India, pada Jumat (24/1/2020) melalui akun media sosialnya.

Selain menunjukkan tampilan dekat tentang detail purwarupa, bocoran itu juga mengungkapkan mengenai harga dari lini Galaxy S20.



Here are the official, watermark-less renders of the Galaxy S20 4G/5G Cloud Pink Colour! Do you like the colour? Would you choose the Cosmic Grey, Cloud Blue or Cloud Pink? All 3 look really good and there will be no Black colour option. #GalaxyS20 #GalaxyUNPACKED #Samsung pic.twitter.com/3mxtuXxOIc