New Hyundai Tucson Resmi Hadir di Indonesia

INILAHCOM, Jakarta - PT Hyundai Mobil Indonesia mengawali tahun 2020 dengan menghadirkan Hyundai Tucson Facelift yang menawarkan sejumlah pembaruan fitur.

SUV ini tersedia dalam dua pilihan mesin, yaitu Gasoline 2.0 NU MPi Atkinson dan CRDi EVGTurbo 2.000 cc Diesel.

"New Hyundai Tucson dengan tampilan fresh melengkapi jajaran SUV Hyundai lainnya yang telah hadir di Indonesia dengan kualitas dan desain Hyundai global," kata Denny Siregar, Plt President Director PT Hyundai Mobil Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

New Hyundai Tucson memakai Redesigned Radiator Grille khas Hyundai dipadu Projection Head Lamp dan Auto Light Control System yang membuat tampilan depan terlihat eye-catching dan harmonis.

Melengkapi jajaran SUV Hyundai yakni Kona dan Santa Fe, New Hyundai Tucson mengusung sejumlah perubahan dari model sebelumnya, yakni New LED DRL with fog lamp, New LED Rear Lamp combination, New Folding Outside Mirror with Puddle Lamp and Side Repeater, New Door Belt Line with Chrome Garnish serta New Door Handle with Chrome Coated.

Selain Immobilizer dan Smart Key, Tucson anyar ini juga memakai Auto Up-Down & Safety Power Window dan velg alloy baru 17 inci dengan ukuran ban 225/60/17.

Adapun perubahan pada interior yang ditawarkan, yakni antara lain New Center Fascia yang mudah diakses pengemudi, New Power Seat Driver 8 Way + Lumbar Support, New Leather Wrap Steering Wheel dan Push Start Button.

Pembaruan lainnya pada New Hyundai Tucson adalah Rear Air Ventilation System baru, New Rear USB Port, New 4.2-inch TFT LCD Supervision Cluster, dan New 7-inch display audio yang mendukung Android Autolink dan Apple Car Play.

Tersedia serta tiga pilihan drive mode yakni Normal, Eco dan Sport untuk tipe mesin bensin dan dua pilihan drive mode Eco dan Sport untuk tipe diesel CRDi.

Pada sisi keamanan dan kenyamanan penumpang, New Hyundai Tucson dilengkapi ABS & EBD System untuk pengereman yang optimal, Dynamic Guideline Camera yang memudahkan pengemudi untuk parkir, Rear Parking Sensor berupa tanda/ bagi pengemudi untuk jarak aman ketika parkir maupun mundur.

Fitur Down Hill Brake Control, Hill-Start Assist Control, Electric Parking Brake, dan Dual Airbag System sudah tersedia pada SUV ini.

Struktur rangka New Hyundai Tucson memakai AHSS (Advanced High Strength Steel) dengan kandungan baja lebih banyak (51 persen) guna menjaga kekuatan mobil.

Rangka itu juga diklaim mampu menyerap dan meminimalkan distorsi akibat benturan atau kecelakaan, serta mengurangi Noise dan Vibration (NVH) sehingga kabin lebih senyap.

Tersedia dalam warna hitam, silver, abu-abu, dan putih, New Hyundai Tucson ditawarkan dengan harga Rp464 juta (Gasoline GLS) dan Rp520 juta (CRDi GLS). Harga tersebut berstatus on-the-road DKI Jakarta.