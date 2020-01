LINE Webtoon Siap Gelar 'Kontes Webtoon 2020'

INILAHCOM, Jakarta - Memasuki tahun kelimanya di Indonesia, LINE Webtoon siap menggelar kontes webtoon terbesar bertajuk 'Kontes Webtoon 2020: Mencuri Hati'. Ini adalah bagian dari komitmen LINE Webtoon untuk memberdayakan para kreator komik Indonesia di skala lokal dan global serta mengembangkan industri webtoon di Tanah Air.

LINE Webtoon sendiri merupakan platform webcomic terbesar di dunia dengan lebih dari 60 juta pengguna dan layanan webtoon terbaik di Indonesia

"Seiring dengan pertumbuhan pesat kami di pasar Indonesia, generasi muda memberikan tanggapan secara aktif terhadap layanan kami. Dan sekarang, kami memiliki lebih dari 2 juta pengguna yang datang ke layanan kami setiap hari. Kami sangat berterima kasih kepada semua pembaca LINE Webtoon di Indonesia dan juga semua kreator lokal berbakat yang telah tumbuh bersama kami," kata kata Hana Cha, Kepala Global Webtoon Asia Tenggara.

"Meski demikian, kami tidak ingin berhenti di situ, kami akan terus berupaya untuk menemukan kreator lokal yang berbakat dan bergerak maju untuk menyediakan konten yang menghibur yang pastinya akan menjadi sukses di Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar LINE Webtoon. Oleh karena itu, tahun ini kami mengadakan 'Kontes Webtoon 2020: Mencuri Hati' untuk menemukan beragam kisah cinta dari Indonesia," imbuhnya.

LINE Webtoon sebelumnya telah melakukan banyak kegiatan di Indonesia untuk mewujudkan komitmen ini, seperti LINE Webtoon CONTEST 2015 dengan Annisa Nisfihani dan webtoon 'Pasutri Gaje' sebagai pemenang, serta Kontes LINE Webtoon pada 2018 dengan 'Just Friends' oleh CL NOV sebagai pemenang.

Tahun ini, LINE Webtoon akan mengadakan kontes ketiga dengan tema romantis berjudul 'Kontes Webtoon 2020: Mencuri Hati'.

Kontes ini akan dibuka mulai 13 Januari sampai 30 April 2020, dengan total hadiah hingga Rp500 juta dan pemenang akhir akan diumumkan pada 30 April 2020.

Pemenang akhir akan dipilih setelah tiga putaran penjurian. Pemenang babak pertama akan dinilai berdasarkan performa, evaluasi tim editorial dan webtoonists LINE Webtoon. Putaran kedua akan dinilai berdasarkan performa, evaluasi tim editorial dan juri tamu istimewa yang sangat memahami tentang industri kreatif di Indonesia. Sedangkan babak final akan dilakukan melalui voting pembaca.

LINE Webtoon telah menjadi mitra yang memberikan kesempatan bagi para kreator lokal Indonesia yang berbakat untuk berkarya dan menunjukkan kreativitas mereka di pasar global.

Beberapa seniman lokal Indonesia dengan judul-judul webtoon mereka telah membangun fandom global yang besar seperti Archie The Cat dengan 'Eggnoid'; Annisa Nisfihani dengan 'Pasutri Gaje', 'My Pre-Wedding', dan kolaborasinya dengan ilustrator Ellie Goh lewat 'Virgo and Sparkling'; serta Avisiena & Savenia Melinda dengan 'Terlalu Tampan'.

'Eggnoid' sendiri telah dibaca lebih dari 790 juta kali secara global dan telah menghibur pembaca di Indonesia, AS, Jepang, Taiwan dan Thailand. Sementara 'Pasutri Gaje' dan 'Terlalu Tampan' telah menghibur dan mengguncang pembaca di empat negara; Indonesia, Jepang, Taiwan dan Thailand dengan masing-masing telah dibaca lebih dari 633 juta dan 352 juta kali secara global.

Juga, karena popularitas beberapa judul seperti 'Terlalu Tampan' dan 'Eggnoid' di kalangan pembaca Indonesia, judul-judul ini mendapatkan begitu banyak perhatian dari industri perfilman. Alhasil, judul-judul ini diadaptasi ke dalam film yang akhirnya membuat judul-judul ini semakin populer.

"Kami percaya kreator Indonesia memiliki begitu banyak potensi dan LINE Webtoon akan senantiasa menyambut para kreator lokal baru Indonesia. Kami berusaha untuk terus menemukan bakat lokal Indonesia dan mendukung mereka agar sukses di pasar global melalui platform kami," kata Hana Cha.

"Kami berharap bahwa Kontes Webtoon 2020: Mencuri Hati' akan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk dapat mengekspresikan serta memperluas kreativitas mereka, dan platform LINE Webtoon dapat membuka banyak pintu peluang bagi kreator-kreator Indonesia yang berbakat dan kreatif, karena kami percaya bahwa ekonomi kreatif dapat menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia setelah adanya pertumbuhan yang kuat dan positif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, mari menjadi bagian dari 'Kontes Webtoon 2020: Mencuri Hati' dan mari berkreasi!" pungkasnya.