Realme Sabet Banyak Penghargaan

INILAHCOM, Jakarta - Sepanjang 2019 lalu, Realme membawa sejumlah produk dengan pengalaman mengejutkan serta di luar ekspektasi kepada anak muda di seluruh dunia.

Realme juga telah menjadi brand smartphone dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan memasuki Top 7 di peringkat merek smartphone global.

Selain itu, Realme telah memenangkan lebih dari 60 penghargaan terkenal di dunia sepanjang 2019, dan telah diakui secara luas dalam hal konsep merek dan pengalaman produk.

Smartphone besutan brand teknologi asal China ini juga dipuji oleh dua media teknologi internasional terkemuka, Android Authority dan GSM Arena.

Dalam jajak pendapat '2019 Annual Android Mobile Phone' yang dilakukan oleh Android Authority, Realme X2 Pro mendapatkan pengakuan 'Best of Androids: 2019's Winner' dengan kinerja komprehensif yang luar biasa.

Realme X2 Pro juga dinilai sebagai 'Best Smartphones of 2019: #1 Flagship Killer' oleh GSM Arena.

Sebagai merek yang masih relatif baru, Realme telah dikenal dan diakui oleh dua media internasional terkemuka dalam waktu singkat. Hal tesebut menunjukkan bahwa realme memiliki kemampuan yang terbilang luar biasa dalam menciptakan sebuah perangkat dengan predikat terbaik di semua segmennya.

Menangkan Banyak Penghargaan

Selain itu, Realme telah memenangkan banyak penghargaan di berbagai pasar di seluruh dunia.

Di India, sebagai pasar smartphone terbesar kedua di dunia, Majalah Exhibit menyebut Realme Buds Wireless sebagai 'Best Earphones of the Year' dan Realme XT sebagai 'Best Budget Smartphone of the Year'.

Dengan pertumbuhan yang cepat pada tahun 2019, Realme juga dianugerahi 'Disruptive Brand of the Year'.

Di Rusia, 4PDA, media teknologi lokal terbesar, menilai Realme X2 Pro sebagai 'The Fastest Flagship'.

Terlebih lagi, ketika hadir ke Asia Tenggara, beberapa produk Realme selalu mendapatkan pengakuan dari media-media di Indonesia sebagai smartphone terbaik di segmennya.

Sementara itu, Realme X2 Pro juga mendapatkan predikat 'Top 5 Major Handphone Innovations in 2019' oleh The Star, majalah terkemuka di Malaysia.

Adapun di pasar China, Realme X2 Pro memenangkan penghargaan 'Users Choice of the Year' di Star Awards 2019 yang diselenggarakan bersama oleh ZOL, Baidu, dan Baijiahao.

Dengan demikian, Realme juga sangat diakui di berbagai pasar penting di seluruh dunia.

Berjuang Jadi Game Changer di Industri Smartphone

Pada 2019 lalu, prestasi yang telah dicapai oleh Realme sebagai merek muda yang baru didirikan terbukti mendapatkan sambutan yang baik di pasar. Hanya dalam waktu 18 bulan, Realme telah mencapai Top 7 Smartphone Brand di dunia dan menjadi merek smartphone yang paling cepat berkembang di seluruh dunia.

Hingga akhir Desember lalu, pengguna global realme telah melampaui 25 juta pengguna dengan peningkatan dari tahun-ke-tahun lebih dari 500 persen.

Sementara itu, Realme dengan cepat memasuki 22 pasar di seluruh dunia, dan secara bertahap menguasai pasar strategis global dengan menjadi Top 5 Smartphone Brand di berbagai pasar.

Selain itu, Realme juga memiliki kinerja yang luar biasa di pasar India dengan pangsa pasar online pada Q3-2019 mencapai rekor tinggi hingga 26,5 persen, menjadikannya pangsa pasar online terbesar kedua, pangsa pasar keseluruhan terbesar keempat, dan merek teknologi populer di kalangan anak muda di India.

Di Indonesia, Realme juga menjadi Top 4 Smartphone Brand sebagai hasil dari pertumbuhan yang cepat.

Di Eropa, Realme menjadi Top 5 Smartphone Brand di Spanyol hanya dalam waktu satu setengah bulan. realme tidak hanya merek smartphone yang paling cepat berkembang di dunia, tetapi juga merek smartphone mainstream global.

Fokus pada 5G dan AIoT

Hasil luar biasa yang dicapai pada 2019 mendorong Realme untuk terus maju di masa depan. Dalam menghadapi tren 5G pada tahun 2020, Realme akan melakukan upaya yang gigih, memperluas tata letak IoT berdasarkan visi 5G, melakukan lompatan teknologi yang serba bisa untuk anak muda.

Dengan diluncurkannya Realme X50 5G di China beberapa pekan lalu, Realme telah resmi memasuki era 5G.

Di masa depan, Realme akan meluncurkan produk 5G yang mencakup semua segmen harga serta membangun ekosistem industri 5G untuk menjadi 5G popularizer secara global, menjadikan 5G tersedia untuk anak muda di seluruh dunia.

Realme juga akan membawa lebih banyak produk AIoT dari semua aspek, termasuk aksesori audio, perangkat wearable, TV dan beberapa produk gaya hidup lainnya demi membentuk ekosistem AIoT realme.

Melalui implementasi AI, Realme akan membuat kehidupan individu, keluarga dan kegiatan perjalanan melalui produk AIoT nya menjadi lebih cerdas, yang didasarkan pada kebutuhan anak muda dan menciptakan kehidupan yang modis untuk anak muda.