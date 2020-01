ADVAN StartGo S1, Smartwatch Murah Berkelas

INILAHCOM, Jakarta - Saat ini, ada banyak produk smartwatch yang beredar di pasaran, namun hanya sedikit yang merupakan produk asli Indonesia. Kini Advan menawarkan produk smartwatch canggihnya yang bernama StartGo S1. Seperti apa?

StartGo S1 adalah produk smartwatch teranyar dari ADVAN dengan fitur teknologi canggih dan harga yang terjangkau.

StartGo S1 membuat para penggunanya seakan memiliki asisten pribadi yang memudahkan untuk beraktivitas sehari-hari. Jam tangan pintar ini juga memiliki sensor denyut jantung secara real time, sehingga bisa digunakan untuk memantau kondisi kesehatan pengguna.

"StartGo S1 cocok digunakan untuk pengguna yang aktif, di mana smartwatch ini bisa memantau kondisi kesehatan penggunanya sehari-hari secara real time," ungkap Aria Wahyudi, General Manager Marketing ADVAN.

Layaknya memiliki asisten pribadi, wearables ini bisa mencatat rekam medis jantung pengguna yang meliputi rangkuman rata-rata kegiatan, bagaimana kualitas tidur, serta rata-rata denyut jantung selama seminggu.

StartGo S1 juga mampu menentukan target harian, persentase target harian yang telah tercapai atau jumlah kalori yang terbakar melalui aktivitas yang telah pengguna lakukan. Bahkan berapa jarak yang telah dicapai pengguna juga bisa dilihat via StartGo S1 ini.

Menggunakan StartGo S1 juga membuat pengguna bisa mengetahui bagaimana kualitas tidur sehari-hari; apakah istirahat yang dilakukan sudah cukup lelap atau tidak, serta rata-rata denyut jantung selama seminggu.

StartGo S1 juga bisa menjadi teman berolahraga dengan menentukan target harian, persentase target harian yang telah tercapai, atau jumlah kalori yang terbakar melalui aktivitas yang telah Anda lakukan. Bahkan berapa jarak tempuh yang telah dicapai juga bisa terlihat melalui arloji pintar ini.

StartGo S1 juga bisa berperan layaknya personal trainer dengan memberikan informasi mengenai gaya hidup sehat penggunanya.

Anda bisa memantau target langkah, durasi tidur, berat badan, kalori yang dibakar serta jarak tempuh sehari-hari. Bahkan StartGo S1 juga bisa memantau 10 jenis olahraga yang dilakukan penggunanya.

Untuk aktivitas outdoor, StartGo S1 memiliki ketahanan 5 ATM untuk aktivitas berenang dan snorkeling bahkan perangkat wearables ini bisa diajak menyelam hingga kedalaman 50 meter.





StartGo S1 juga berperan sebagai asisten pribadi dengan memberikan notifikasi semua email, media sosial, dan kalender kegiatan.

Kelebihan lainnya adalah pengguna bisa mengetahui di mana ponsel saat lupa menaruhnya hingga jangkauan 10 meter jauhnya melalui fitur Find My Phone. Fitur ini membuat ponsel bisa dengan mudah ditemukan dengan mengontrol dering menggunakan StartGo S1.

Terdapat pula fitur DND atau Do Not Disturb, sehingga 'me time' Anda yang begitu berharga tidak terusik gangguan dari aneka notifikasi yang masuk.

Menariknya lagi, StartGo S1 hanya perlu diisi ulang (charge) sekali saja dalam jangka waktu 30 hari atau sebulan penuh. Sehingga tak perlu khawatir smartwatch ini mati mendadak karena kehabisan daya karena daya tahannya yang berdurasi sangat lama.

Di masa promo pada 23-27 Januari 2020, ADVAN menyematkan banderol khusus seharga Rp499.000 untuk StartGo S1, dari harga normalnya Rp699.000.

Smartwatch anyar buatan dalam negeri ini bisa didapatkan di lima e-commerce yang bekerja sama dengan ADVAN, yaitu Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, serta Tokopedia.