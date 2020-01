BMW The New 7 Sapa Kota Medan

INILAHCOM, Medan - Menyambut Chinese New Year 2020, hari ini BMW Indonesia dan PT Artha Motor Lestari (AML) pertajam profil sedan paling mewahnya dengan luncurkan model dan varian terbaru dari BMW Seri 7 Long Wheelbase di BMW AML Medan.

The New 7 adalah sedan premium termewah dengan tampilan desain elegan serta teknologi inovatif. Layaknya model sebelumnya, The New 7 dirakit secara lokal di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Sunter Jakarta dan hadir dalam dua varian: The New BMW 740Li Opulence dan The New BMW 730Li M Sport. Pada acara ini turut hadir perwakilan BMW Group Indonesia, Jodie Otania, Director of Communications BMW Group Indonesia, dan Tjundaka Natawardaya, Director PT Artha Motor Lestari (AML).

"The New 7 lengkapi 6 model BMW di segmen kendaraan mewah, dengan desain elegan dan kenyamanan berkendara yang telah mencapai sebuah level baru yang belum pernah ada sebelumnya," kata Jodie

"Bersama dengan The 8 dan The X7, The New 7 berkontribusi sebagai kendaraan mewah brand BMW untuk mempertahankan posisi kepemimpinan di segmen kendaraan premium. BMW Seri 7 juga telah membangun kisah sukses sejak awal diluncurkan. Generasi pertama terjual lebih dari seperempat juta unit dan penjualan setiap generasi sejak itu selalu meningkat," imbuh dia. Medan merupakan kota kedua setelah Jakarta untuk peluncuran The New 7. Hal ini didasari oleh jumlah pelanggan BMW Seri 7 yang terus meningkat di Medan dan jumlah pelanggan kelas atas yang terus meningkat.

Tjundaka Natawardaya, Director PT Artha Motor Lestari (AML) mengatakan, "BMW AML Medan bangga hari ini mengundang seluruh pelanggan loyal kami dan luncurkan The New 7, yang hadir dengan desain interior elegan, kursi belakang Executive Lounge, pemilihan material premium, dan proses pengerjaan detil yang bergabung untuk ciptakan suasana mewah. Untuk menjelajahi lebih jauh rangkaian fitur inovatif dan desain terbaru The New 7, secara ekslusif kami mengundang pelanggan dan penggemar BMW terpilih untuk datang ke BMW AML Medan dan melihat langsung fitur andalan dari The New BMW 740Li Opulence dan The New BMW 730Li M Sport dan juga mencoba BMW terbaru seperti All-New BMW 330i M Sport, BMW X5, BMW X1, dan BMW Seri 5."

"BMW Indonesia mengenal kebutuhan pelanggannya dengan sangat baik, termasuk para pelanggan di Medan. Hal ini memungkinkan BMW untuk mengantisipasi kebutuhan dan impian pelanggan. Mereka adalah individu dengan pemikiran progresif dan berambisi. The New 7: For Those Who Drive the World. BMW Indonesia yakin The New 7 akan menjadi sedan mewah terdepan di Medan,: tutup Jodie.