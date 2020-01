Yamaha Hadirkan XMax dan Aerox Edisi Khusus

INILAHCOM, Jakarta - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan dua skutik edisi khusus bertema 'MAXI Signature' untuk model Yamaha XMax dan Aerox 155 VVA.

Dua sepeda motor edisi khusus itu tampil dengan warna Matte Black yang menjadi ciri khas MAXI yang ditambah sentuhan warna emas. Pada bodi ditempelkan logo 'MAXI Signature', sedangkan bagian velg dipoles warna emas.

Edisi 'MAXI Signature' pertama kali dikenalkan untuk Yamaha Lexi dan NMax pada tahun lalu.

"Awal tahun 2020 ini, kami memperkenalkan edisi 'MAXI Signature' untuk XMax dan Aerox 155 VVA S-Version," kata Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing YIMM dalam keterangan tertulisnya.

"Produk spesial itu diharapkan memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumen yang ingin tampil stylish sesuai tren berkendara," lanjut dia.

Selain edisi khusus, Yamaha Aerox juga mendapat penyegaran warna dan grafik yakni Racing White untuk tipe Aerox 155 VVA R-Version.

Aerox berkelir putih-merah itu terinspirasi corak Yamaha R1 20th Anniversary yang diluncurkan pada 2018.

Aerox 155 VVA versi standard juga memperoleh penyegaran grafik pada warna hitam dan merah.

Yamaha memasarkan XMax 'MAXI Signature' seharga Rp60.950.000 on the road Jakarta. Sedangkan Aerox 155 VVA 'MAXI Signature' dibanderol Rp28.345.000 on the road Jakarta.

Sementara, Aerox 155 VVA R-Version Racing White bisa dimiliki dengan harga Rp25.915.000 on the road Jakarta,. Adapun Aerox 155 VVA versi standard dijual Rp24.575.000 on the road Jakarta.