Kia Seltos Resmi Meluncur, Harga Mulai Rp295 Juta

INILAHCOM, Jakarta - PT Kreta Indo Artha (KIA), Agen Pemegang Merek Kia di Indonesia, resmi meluncurkan All-New Kia Seltos di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Kehadiran lineup baru dalam segmen SUV dari Kia ini sekaligus membuktikan eksistensi merek Kia di industri otomotif Indonesia.

Seiring peluncuran resminya di Indonesia, All-New Kia Seltos pun siap unjuk diri dalam pameran yang dihelat di beberapa pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

"All-New Kia Seltos merupakan model penting bagi Kia karena Seltos memiliki peran penting dalam perluasan jejak global Kia. Kia telah mengadaptasi kekuatan dalam desain, kualitas dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar Indonesia," kata Andrew Nasuri, Presiden Direktur PT KIA dalam sambutannya di acara peluncuran.

"Dengan All-New Kia Seltos, kami membidik konsumen muda yang dekat dan sangat paham teknologi karena mobil ini sarat dengan teknologi dan perangkat keselamatan mutakhir," imbuhnya.

Saat pertama kali debut globalnya di New Delhi, India, All-New Kia Seltos memperlihatkan terobosan baru dalam segmennya. Mobil ini membawa value for money yang dibalut guratan desain atraktif, serta tertanam banyak teknologi mutakhir di dalamnya.

Kepraktisan tetap tinggi untuk membawa lima orang penumpang dengan nyaman, ditambah fitur keselamatan yang lengkap.

Daya jelajah merupakan poin terpenting bagi sebuah SUV, begitu pula Seltos yang mewarisi DNA SUV Kia. Mempunyai kapabilitas untuk diajak ke beragam medan melalui ground clearance tinggi dan disokong daya besar mesin 1,4-liter Turbo serta kedinamisan transmisi DCT, Kia Seltos siap dibawa untuk berkegiatan apa saja.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur, PT Indomobil Sukses Internasional (Tbk) Jusak Kertowidjojo menyampaikan bahwa kerja sama antara Indomobil dan Kia Motors Corporation berlangsung sejak tahun 2019 yang lalu.

"Indomobil dipercaya oleh Kia Motors Corporation (KMC) untuk mengembangkan merek Kia di Indonesia, lengkap dengan layanan purna jualnya," katanya.

"Rencana ke depannya, Indomobil melalui PT Kreta Indo Artha akan menghadirkan produk-produk terbaru Kia yang sesuai untuk pasar Indonesia dan mengembangkan fasilitas serta meningkatkan kualitas layanan purna jual mobil-mobil Kia di Indonesia," lanjut Jusak.

Hadir dalam tiga varian, All-New Kia Seltos ditawarkan dengan harga Rp295 juta untuk varian E, Rp320 juta untuk varian EX, dan Rp355 juta untuk varian tertinggi EX+ (OTR Jakarta).

SUV asal pabrikan Korea Selatan ini hadir dalam enam pilihan warna menarik, yakni Glacier White Pearl, Aurora Black Pearl, Intelligency Blue, Intense Red, Steel Silver, dan Punchy Orange.