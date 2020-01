INILAHCOM, Bekasi - Kontes Yamaha Customaxi 2020 resmi dibuka pada Sabtu (18/1/2020) di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan menghadirkan 45 sepeda motor hasil kreasi para modifikator.

Kota Bekasi menjadi awal dari rangkaian event modifikasi tahunan Yamaha Customaxi yang menurut rencana akan dihelat di sembilan kota di Indonesia.

"Masyarakat khususnya pecinta modifikasi sangat antusias mengikuti 'Customaxi x Yamaha Heritage Built'. Para juri bekerja keras memilih karena sebagian besar hasil modifikasi dirancang apik dan profesional," kata Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Kontes modifikasi Yamaha Customaxi yang memasuki gelaran di tahun ketiga ini terlihat berbeda dari tahun sebelumnya karena tidak hanya menghadirkan skutik di kelas bongsor (NMax, XMax dan Lexi), namun ada juga sepeda motor Yamaha terbaru, yakni All New XSR155.

Kompetisi kali ini menyuguhkan tiga kategori yaitu MAXI Yamaha kelas Master dan Daily Use untuk motor XMax, NMax, Aerox, dan Lexi.

Adapun Yamaha XSR155 dimasukkan pada kelas Heritage Built, sedangkan All New Nmax 155 dimasukkan pada kategori baru yakni Digital Custom.

Seluruh sepeda motor modifikasi peserta ditampilkan di arena Koma Junkyard, Bekasi.

Pemenang The Best of XMax Modification akan mendapatkan satu unit All New NMax 155 Standard Version, pemenang The Best of NMax Modification mendapat satu unit Aerox 155 Standard Version, dan pemenang The Best of Aerox Modification mendapat satu unit Lexi 125 Standard Version.

Sedangkan pemenang The Best of Lexi Modification berhak membawa satu unit Lexi 125 Standard Version, pemenang The Best of All New XSR155 Modification mendapat satu unit All New XSR155, dan pemenang King of MAXI Yamaha Modification akan membawa hadiah satu unit XMax.