8 Efek Wajah AR yang Curi Perhatian di Instagram

INILAHCOM, Jakarta - Para kreator efek filter wajah yang menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) kini semakin berkembang pesat dan telah menjadi salah satu bagian penting yang mendorong orang untuk semakin kreatif dalam mengekspresikan dirinya di Instagram.

AR adalah teknologi penggabungan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi yang diproyeksikan ke benda-benda maya tersebut secara nyata dan seketika.

Dalam keterangan tertulisnya, Instagram menyebutkan beberapa kreator efek filter wajah AR yang berhasil menciptakan filter-filter wajah yang tengah ramai digunakan di Instagram, antara lain 'Flying Face' karya @dvoshansky.

Ada pula 'Beauty3000' karya @johwska, 'Face Invaders' karya @rosterizer, 'It's Always You' karya @davidoreilly, '2020 prediction' karya @filippo.soccini, '2020' karya @akikokoga, 'Your Day At A Glance' karya @Autonommy, dan '3D#SpRAY' karya @tato.jpg.

Sejak Instagram memungkinkan para pengguna Spark AR untuk menciptakan dan mempublikasikan filter wajah AR mereka di Instagram pada Agustus 2019, efek filter wajah AR telah menjadi salah satu bentuk ekspresi diri yang sedang menjadi tren di Instagram.

Para pengguna Instagram sekarang ini memiliki lebih banyak opsi efek filter wajah menarik dan interaktif yang bisa mereka gunakan untuk mengekspresikan diri secara lebih kreatif.

Spark AR adalah sebuah fitur baru yang memungkinkan para kreator untuk mendesain, menciptakan dan mempublikasikan efek filter wajah buatan mereka di Facebook dan Instagram.

Spark AR menjadi salah satu cara untuk membantu para kreator dalam mengekspresikan diri melalui karya-karyanya, serta terhubung dengan komunitas Spark AR lainnya.

Instagram juga berbagi langkah panduan untuk menemukan, mengikuti, dan menyimpan efek filter wajah AR di Instagram.

Coba

Anda dapat menggunakan efek filter wajah AR saat teman Anda membagikan Instagram Stories dengan menggunakan filter wajah tersebut.

Ketuk nama filter wajah yang ada di bawah nama akun mereka pada bagian kiri atas layar dan pilih ikon 'Cobalah' saat menemukan filter wajah AR yang menarik di Stories.

Temukan

Buka kamera Instagram dan geser ikon-ikon filter wajah di layar Anda ke kanan sampai Anda menemukan 'Telusuri Efek'.

Pilih ikon tersebut untuk melihat galeri efek filter wajah AR di Instagram. Galeri ini memiliki beberapa kategori efek filter wajah yang bisa Anda coba.

Ikuti

Ikuti (follow) kreator AR favorit Anda di Instagram dan masuk ke bagian 'Efek' di profil mereka untuk melihat koleksi efek filter wajah karya mereka.