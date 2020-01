Mitsubishi Hadirkan Aki MMKSI Genuine Battery

INILAHCOM, Jakarta - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melengkapi produk purnajual dengan menghadirkan baterai atau aki resmi bagi kendaraan Mitsubishi berlabel MMKSI Genuine Battery.

Dengan adanya produk ini diharapkan Mitsubishi dapat memberikan layanan lengkap kepada konsumen sehingga semua kebutuhan pelanggan saat melakukan servis berkala di diler dapat terpenuhi, tanpa harus berpindah-pindah bengkel.

"Kami berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen kami di diler resmi Mitsubishi. Jadi, dengan adanya produk ini tentunya konsumen yang butuh pergantian aki tidak perlu repot ke bengkel lain karena sudah tersedia di bengkel resmi Mitsubishi," ujar Jaka Saputra, Head of Product Development Section MMKSI.

Tak hanya itu, MMKSI juga memberikan garansi kepada aki resmi Mitsubishi ini selama satu tahun atau 10.000 km tergantung mana yang tercapai lebih dulu.

Saat ini, ada tiga jenis aki resmi Mitsubishi yang dijual di seluruh diler Mitsubishi di Indonesia:

1. MF Battery 80D26L 12V-70AH untuk All New Pajero Sport/ Pajero Sport/ Triton yang dijual dengan harga Rp1.610.000.

2. MF Battery 95D31L 12V-80AH untuk All New Pajero Sport / Pajero Sport / All New Triton / Triton dengan banderol harga Rp1.620.000

3. MF Battery 38B19L 12V-35AH untuk Xpander/ Colt T120SS yang dijual seharga Rp805.000.

Seluruh produk ini merupakan tipe aki kering atau maintenance free (MF) sehingga konsumen tidak perlu repot lagi untuk mengecek posisi air aki.

Selama masa garansi, konsumen hanya perlu untuk selalu melakukan servis berkala setiap enam bulan ke bengkel resmi. Jika dalam masa garansi aki resmi ini mengalami masalah maka akan langsung diganti dengan yang baru.

"Saat ini, sudah ada tiga jenis aki resmi yang hanya dibedakan dari ampere-nya. Tapi semuanya sudah aki maintenance free, jadi konsumen tidak perlu repot-repot untuk cek kondisi akinya," jelas Jaka.