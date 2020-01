All New Honda BeAT Series Berlimpah Teknologi Baru

INILAHCOM, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan dua pilihan terbaru All New Honda BeAT series, yaitu All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street.

Model terbaru ini hadir dengan balutan desain bodi anyar yang compact, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain.

Perubahan pada model terbaru ini diharapkan dapat menambah kenyamanan masyarakat Indonesia dalam menemani beragam aktivitas sehari-hari.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal.

Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).

Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver.

Penggunaan rangka eSAF pada kedua model ini juga mampu memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar. Bagasi penyimpanan barang kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter dan kapasitas tangki bahan bakar lebih banyak menjadi 4,2 liter.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street tetap mempertahankan identitas desain bergaya ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kelincahan dan kenyamanan saat berkendara.

Kedua model anyar ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporti pada setiap sisinya sehingga terlihat compact.

All New Honda BeAT tampil semakin terlihat sporti dan tetap menyenangkan saat dikendarai. Sementara itu, All New Honda BeAT Street memiliki desain baru yang mempertegas karakter Street Style dengan gaya khas anak muda perkotaan.

Penguatan karakter urban pada All New Honda BeAT Street juga terlihat dari pijakan kaki belakang yang menggunakan bahan dasar alumunium.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan bahwa sejak produk ini diluncurkan di 2008 hingga saat ini, sudah lebih dari 17 juta unit Honda BeAT digunakan oleh masyarakat berbagai usia dari seluruh pelosok Indonesia untuk berbagai aktivitas.

Populasi pengguna Honda BeAT yang sangat besar menginspirasi beragam inovasi dalam mengembangkan produk ini sesuai dengan selera, minat, kebutuhan dan harapan terkini.

"Sebagai motor skutik Honda terlaris di dunia, All New Honda BeAT series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru. Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit, serta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya," ujar Inuma.

Sementara itu, Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan, penerimaan tinggi terhadap Honda BeAT di tengah masyarakat memberi dampak signifikan terhadap upaya AHM untuk menggandeng sebanyak mungkin anak bangsa dalam berkarya di industri sepeda motor, baik melalui puluhan perusahaan pemasok di sisi hulu hingga ribuan jaringan dealer Honda dan bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di sisi hilir rantai bisnis sepeda motor Honda BeAT.

"Peluncuran All New Honda BeAT series menjadi bagian dari komitmen kami untuk selalu menemani masyarakat Indonesia mewujudkan impian mereka dengan produk dan layanan terbaik, sekaligus upaya kami dalam memberi kontribusi yang semakin signifikan bagi bangsa Indonesia. Kami berharap model terbaru ini dapat terus semakin dicintai dan menemani aktivitas yang dinamis, energik, aktif dan menyenangkan dari seluruh konsumen Honda," ujar Loman.

All New Honda BeAT series menggunakan generasi terbaru mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung dalam rangkaian teknologi eSP (enhanced Smart Power).

Penyematan teknologi mesin terbaru ini, mampu menghasilkan tenaga 6.6 kW @7.500 rpm dengan torsi tertinggi di 9.3 Nm @5.500 rpm.

Mesin terbaru All New Honda BeAT series juga memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3. Teknologi anyar ini juga membuat mesin eSP lebih irit dalam penggunaan bahan bakar.

Melalui tes internal dengan metode ECE R40, didapatkan hasil konsumsi bahan bakar mampu hingga 60,6 km/liter (fitur ISS On) sehingga mampu menempuh jarak 254,52 km dalam satu kali pengisian bahan bakar full tank.

All New Honda BeAT dengan varian CBS-ISS telah dilengkapi dengan fitur ISS (Idling Stop System) yang berperan mematikan mesin secara otomatis saat motor berhenti dan menyala kembali saat tuas gas diputar. Fitur ini membuat motor lebih efisien dan ramah lingkungan.

Melengkapi fitur ISS, pada varian ini juga dibekali dengan teknologi terdepan yakni sensasi menghidupkan mesin motor dengan suara halus melalui teknologi ACG Starter.

AHM juga membekali All New Honda BeAT series dengan lampu depan menggunakan teknologi LED menambah kesan mewah yang memberikan pencahayaan yang optimal berguna memberikan kenyaman berkendara di malam hari. Selain itu, perubahan juga terasa pada desain panel meter pada kedua model ini.

Panel meter All New Honda BeAT menggunakan fitur Combined Digital Panel Meter berkesan modern dengan tampilan layar berwarna biru yang menyajikan berbagai informasi termasuk penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar serta fitur indikator ECO sebagai panduan berkendara yang efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Sedangkan pada All New Honda BeAT Street, panel meter model ini telah menggunakan Digital Panel Meter dengan background layar berwarna biru menambah tampilan desain yang lebih sporty dan ukuran yang lebih besar, sehingga memudahkan bagi para pengguna untuk membaca informasi yang ditampilkan.

Pada sisi keamanan, All New Honda BeAT series ditunjang dengan fitur Secure Key Shutter yang didampingi dengan tombol pembuka jok untuk memudahkan pengguna dalam membuka tutup jok motor.

Keamanan berkendara juga dirasakan pada sistem pengereman yang menggunakan fitur Combi Brake System (CBS).

Selain itu, AHM juga membekali dengan Side Stand Switch dan Parking Brake Lock untuk memberikan kenyaman dan keamanan bagi pengendaranya.

All New Honda BeAT varian CBS-ISS juga telah dibekali dengan power charger pada Inner Rack kanan depan untuk mengisi ulang baterai gadget dalam mendukung mobilitas tinggi pengendaranya.

Untuk kenyaman berkendara, kedua model ini memiliki jarak jok dengan tanah 740mm yang mendukung fleksibilitas pengendara, ditunjang dengan Step Floor yang luas dengan jarak ground clearance sebesar 147mm.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total sembilan varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini.

Untuk tipe CBS terdapat empat pilihan warna, yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dipasarkan dengan harga Rp16.450.000 (on the road Jakarta).

Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan tiga pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black, dan Fusion Magenta Black yang dipasarkan dengan harga Rp17.150.000 (on the road Jakarta).

Selain itu, model ini juga menawarkan versi Deluxe series (pada tipe CBS-ISS) dengan dua pilihan warna lainnya, yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp17.250.000 (on the road Jakarta).

Sementara itu, All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam tiga pilihan warna, yakni Street Black, Street Silver, dan Street Black Silver. Model ini dipasarkan dengan harga Rp17.150.000 (on the road Jakarta).