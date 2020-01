Daftar Game PS4 Terlaris Sepanjang 2019

INILAHCOM, Jakarta - Sony merilis daftar 20 game PlayStation 4 (PS4) terlaris di PS Store sepanjang 2019 lalu.

Seperti tahun sebelumnya, publisher game Activision kembali mempertahankan posisi teratas di daftar game terlaris.

Jika pada 2018 lalu Call of Duty: Black Ops 4 menempati posisi tertinggi, maka di 2019 giliran Call of Duty: Modern Warfare yang menduduki peringkat puncak.

Call of Duty: Modern Warfare sendiri merupakan game first-person shooter (FPS) teranyarnya yang dirilis pada Oktober 2019.

Kemudian, ada pula game besutan Rockstar Games, yakni Grand Theft Auto (GTA) V, yang dua tahun berturut-turut masuk dalam lima teratas. Padahal, game ini dirilis sudah cukup lama, yakni pada November 2014 silam.

Tak hanya GTA V, game bikinan CD Projekt Red (CDPR), The Witcher 3: Wild Hunt yang diluncurkan pada Mei 2015 juga tampaknya mampu masuk daftar game terlaris tahun 2019.

Munculnya game ini di dalam daftar bisa jadi karena Netflix baru-baru ini merilis sebuah serial TV yang diadaptasi dari game tersebut, dengan nama yang sama yakni The Witcher.

Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar game terlaris di PS Store seperti dikutip dari Blog PlayStation:

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. Minecraft: PlayStation 4 Edition

3. NBA 2K19

4. Grand Theft Auto V

5. NBA 2K20

6. Tom Clancys Rainbow Six Siege

7. Madden NFL 20

8. Star Wars Battlefront II

9. Tom Clancys The Division 2

10. Days Gone

11. Star Wars Jedi: Fallen Order

12. Borderlands 3

13. MLB The Show 19

14. World War Z

15. God of War

16. Mortal Kombat 11

17. Rocket League

18. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition

19. The Forest

20. Marvels Spider-Man.