Ant Financial Gelar Konferensi Fintech di Shanghai

INILAHCOM, Jakarta - Ant Financial --yang merupakan operator Alipay, salah satu platform pembayaran dan gaya hidup terbesar di dunia-- mengumumkan rencana penyelenggaraan INCLUSION Fintech Conference, ajang yang bertujuan untuk mempertemukan komunitas finansial dan teknologi global dalam memvisualisasikan masa depan dunia yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan melalui teknologi digital.

Konferensi perdana yang digelar Alipay dan Ant Financial bersama dengan Alibaba Group ini, akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 April 2020 di Shanghai, kota di China yang menjadi pusat finansial dan teknologi global.

Dengan peserta 20.000-30.000 dari seluruh dunia, ajang ini akan menjadi sebagai salah satu konferensi fintech terbesar di dunia.

Nantinya para peserta konferensi akan mendengar langsung dan berinteraksi dengan pembicara-pembicara terkemuka, termasuk pengusaha dan ekonom, serta pemimpin berpengaruh dari organisasi-organisasi, mulai dari lembaga keuangan, perusahaan teknologi, hingga lembaga penelitian.

Para pembicara akan membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan berdampak pada masa depan dunia, seperti bagaimana membuat keuangan menjadi lebih inklusif, perdagangan lebih beragam, dan kehidupan perkotaan menjadi lebih efisien.

"Ant Financial sangat bangga dapat menyelenggarakan INCLUSION Fintech Conference perdana di Shanghai. Kami berharap kehadiran konferensi ini dapat menciptakan koneksi yang mendorong diskusi mendalam tentang bagaimana inovasi teknologi seperti blockchain, Internet of Things, dan kecerdasan buatan, dapat menggerakkan pembangunan berkelanjutan di bidang keuangan, perdagangan, dan lingkungan, serta mendukung kolaborasi yang lebih besar pada ekonomi global," kata Douglas Feagin, President of International Business Group Ant Financial.

Berlokasi dekat kawasan bersejarah The Bund, acara yang berlangsung tiga hari ini akan menampilkan lebih dari seratus forum, dengan keynote dan panel yang mencakup tema-tema utama seperti ekonomi digital global, keuangan digital, teknologi inovatif, perdagangan dan perkotaan, dan keberlanjutan.

Bersamaan dengan forum-forum tersebut, area pameran dan zona khusus akan disiapkan untuk menampilkan inovasi-inovasi fintech terbaru dan gaya hidup digital.

Ant Financial berharap dapat memperluas rangkaian INCLUSION Fintech Conference di pusat-pusat fintech global lainnya di berbagai kawasan, termasuk Eropa dan Asia Tenggara.