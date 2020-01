Google Pay Siap Adopsi Kartu Mahasiswa

INILAHCOM, San Francisco - Google Pay bukan hanya sekadar sebuah sistem pembayaran seluler, aplikasi itu juga akan mulai menerima penggunaan kartu mahasiswa.

Mengutip GSM Arena, perusahaan yang menawarkan layanan penagihan dan pembayaran untuk siswa, Trasact, akan memungkinkan pengguna menyimpan kartu mahasiswa mereka ke dalam Google Pay.

Dengan memanfaatkan fitur NFC pada smartphone, mahasiswa yang memakai Google Pay juga dapat menggunakannya untuk akses ke gedung-gedung di kampus, seperti laboratorium, yang membutuhkan akses digital.

Google Pay tentunya juga akan bekerja sebagai alat pembayaran di dalam kampus.

Sejauh ini terdapat 15 universitas dan perguruan tinggi di AS yang berencana untuk mengimplementasikan sistem tersebut.

Mercer University di Kota Macon, Negara Bagian Georgia, sudah mulai melakukan uji coba, dan secara resmi akan meluncurkan sistem tersebut pada kuartal kedua tahun ini.

Berikut daftar lengkap universitas atau perguruan tinggi yang akan mendukung fitur tersebut:

- Arkansas State University

- Chowan University

- College of Coastal Georgia

- Duke University

- Georgetown University

- Hamilton College

- Johns Hopkins University

- Marshall University

- Mercer University

- Roanoke College

- St. Edwards University

- South Dakota State University

- Temple University

- The University of Alabama

- University of New Brunswick.