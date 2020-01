Penawaran Eksklusif Piaggio Indonesia di Awal 2020

INILAHCOM, Jakarta - Awal tahun adalah momen yang tepat untuk menyalakan semangat baru serta menebus resolusi baru. Mengawali 2020, PT Piaggio Indonesia telah menyiapkan sebuah program menarik untuk menambah semangat para pelanggan dan pecinta Piaggio dan Vespa di Indonesia, yaitu 'Live More with New You'.

Program ini memberikan penawaran terbatas berisi beragam paket menarik bagi Anda yang berencana untuk membawa pulang model skuter premium Italia, yaitu Piaggio Medley dan Vespa GTS Super Tech 300.

Penawaran ini berlaku mulai dari tanggal 1-31 Januari 2020 di 42 diler resmi Piaggio dan Vespa di seluruh Indonesia.

PT Piaggio Indonesia memberikan penawaran paket aksesoris menarik senilai hingga Rp13,2 juta untuk setiap pembelian Vespa. Sedangkan untuk pembelian Piaggio Medley, Anda berkesempatan khusus untuk mendapatkan penawaran eksklusif berupa aksesoris senilai hingga Rp10,4 juta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program 'Live More With New You', Anda bisa langsung mengunjungi diler-diler resmi terdekat.

Program ini sejalan dengan Premiumization Roadmap Strategy dari PT Piaggio Indonesia, untuk terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dalam keunggulan produk, jaringan diler, suku cadang, dan aksesoris, khususnya bagi pecinta produk Piaggio dan Vespa di Indonesia.