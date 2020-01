Vivo S1 Pro 256GB Sudah Bisa Dibeli di Indonesia

INILAHCOM, Jakarta - Vivo S1 Pro New Version, dengan kapasitas penyimpanan (storage) lebih besar 256GB, resmi tersedia di pasar gadget Tanah Air mulai hari ini (10/1/2020).

Untuk mendapatkannya, para pecinta Vivo bisa mengunjungi Vivo Official Store dan retail partner resmi Vivo di beberapa kota di Indonesia atau di Vivo Official Online Store di e-commerce partner Lazada.

Hadir dengan harga Rp3.999.000, Vivo S1 Pro versi 256GB memberikan pilihan smartphone stylish untuk generasi muda yang enerjik, dinamis, kreatif, dan produktif.

"Vivo melihat antusiasme publik yang cukup tinggi mengenai versi terbaru S1 Pro ini. Oleh karena itu, kami sangat senang sekali menghadirkan Vivo S1 Pro New Version bekerja sama dengan kanal online dan offline memiliki promo yang menarik untuk pembelian smartphone ini," ujar Edy Kusuma, Senior Brand Director Vivo Indonesia, dalam keterangan tertulisnya kepada INILAHCOM.

"Kami harapkan konsumen tidak melewatkan kesempatan menarik ini," imbuhnya.

Selain hadir dalam warna Crystal Blue, Vivo S1 Pro New Version juga tampil dengan varian warna baru yang terinspirasi dari cerahnya awan dilangit yang cerah, Fancy Sky.

Versi anyar ini juga semakin unggul dengan penambahan kapasitas memori sebesar RAM 8GB + ROM 256GB yang dapat menampung semakin banyak hasil foto, video, atau dokumen kerja.

Vivo S1 Pro New Version masih tetap mengusung spesifikasi yang dimiliki Vivo S1 Pro versi regular yang sudah meluncur terlebih dahulu, seperti 48MP AI Quad Camera, 32MP Front Camera, 6,38-inch Super AMOLED + Screen Touch ID, dan kapasitas baterai 4500mAh.

Untuk versi terbaru ini, Vivo berkolaborasi dengan Telkomsel sebagai telco official partner bundling. Setiap pembelian Vivo S1 Pro New Version, hanya dengan mengisi pulsa sebesar Rp20.000 setiap bulannya, pengguna bisa mendapatkan penawaran paket TAU Lite 7 kuota 7GB seharga Rp10 serta free premium subscription HOOQ, Viu, Vidio Gold, MaxStream, JOOX, dan LangitMusik untuk 30 hari seharga Rp10.000.

Selain itu, Vivo juga menggandeng Home Credit Indonesia sebagai partner pembiayaan S1 Pro New Version. Setiap pembelian Vivo S1 Pro New Version di Vivo Official Store dan retail partner resmi Vivo di beberapa kota di Indonesia, konsumen bisa mendapatkan penawaran promo cicilan Home Credit Indonesia dengan ketentuan DP 0 persen serta bebas biaya admin bagi customer lama, ataupun DP mulai 15 persen dan admin fee Rp199.000 bagi customer baru.

Konsumen juga bisa mendapatan tenor cicilan 7 bulan dan gratis 1 bulan jika membayar angsuran tepat waktu selama 6 bulan berturut-turut.

Selain itu, setiap pembelian Vivo S1 Pro New Version dengan varian warna baru Fancy Sky di Vivo Official Online Store pada e-commerce partner Lazada, konsumen bisa mendapatkan Exclusive Gift Maybelline, selama persediaan masih ada. [ikh]