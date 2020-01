Daihatsu Update Capaian Prestasi

INILAHCOM, Jakarta - Tahun 2019 lalu, menjadi catatan penting tersendiri bagi Daihatsu di Indonesia. Pasalnya, mereka berhasil mencapai ranking 2 selama 11 tahun berturut-turut dalam penjualan ritel otomotif nasional di tengah persaingan yang sangat ketat dengan brand lainnya.

Selama 11 tahun berturut-turut bertahan di posisi nomor 2, model Daihatsu yang mendominasi penjualan juga silih berganti menempati Top 3 model kontributor, seperti Xenia, Gran Max, dan Sigra.

Pencapaian ini juga tak lepas dari kuatnya jaringan penjualan dan purna jual (after sales) yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu bertambah jumlahnya, seiring waktu demi memudahkan pelanggan untuk memiliki dan merawat mobil Daihatsu kesayangannya.

Selain penjualan, Daihatsu juga terus berinovasi dengan melakukan pembaharuan dalam proses produksi yang lebih berkualitas dengan fokus kepada tiga hal utama, yaitu Safety, Quality, dan Efficiency.

Tujuan dari inovasi di bidang Safety untuk menjadi merek yang terpercaya dengan selalu menciptakan proses kerja yang aman. Sementara inovasi pada Quality bertujuan agar semua produk Daihatsu menjadi best fit in Indonesia. Adapun pada sisi Efficiency, agar Daihatsu selalu dapat memberikan best value ke konsumennya.

Pada kesempatan awal tahun ini, Daihatsu juga menampilkan sebagian dari proses inovasi dalam proses kerja produksi tersebut berupa booth exhibition sebagai gambaran representasi.

Safety diwakilkan oleh Press Plant Daihatsu yang mempresentasikan tentang inovasi sensor pendeteksi bahaya yang juga akan bekerja menahan mesin press saat karyawan memasuki area beresiko tinggi, sehingga lebih aman dan terhindar dari kecelakaan kerja.

Dalam hal Quality, diwakilkan oleh Engine Plant dengan alat 'quality detector' yang dapat menghasilkan kualitas potongan tiap komponen mobil yang lebih presisi dan Casting Plant dengan 'robot deburring' yang berfungsi sebagai alat pembersih scrap secara otomatis.

Pada sisi Efficiency, diwakilkan Body Plant, mengenai optimalisasi proses penyatuan bagian bodi atas dengan bodi bawah mobil secara otomatis, agar proses kerja lebih cepat, dan lebih hemat ruang.

Sebagai hasilnya, Daihatsu di Indonesia meraih penghargaan dan berprestasi di ajang InnovAstra yang ada di dalam grup Astra, serta meraih tiga penghargaan tertinggi diamond pada konvensi skala nasional seperti TKMPN (Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional).

"Kami bersyukur dapat mempertahankan posisi nomor 2 selama 11 tahun berturut-turut pada penjualan ritel otomotif nasional. Pencapaian ini tidak lepas dari hasil inovasi yang dilakukan terus menerus dari seluruh team demi meningkatkan safety, quality, dan efficiency," ujar Amelia Tjandra, Marketing Director Astra Daihatsu Motor (ADM).