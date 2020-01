DG Esports Wakili Indonesia di Turnamen AOV Global

INILAHCOM, Jakarta - Setelah sebelumnya berhasil menjuarai kompetisi AESF e-Master Chengdu Indonesia National Qualifiers, atau kualifikasi nasional game Arena of Valor (AOV) bulan Desember 2019 yang lalu, baru ini tim Dunia Games (DG) Esports berhasil lolos pada kualifikasi tingkat Asia Tenggara yang berlangsung pada tanggal 7-8 Januari 2020.

Dengan demikian, tim DG Esports akan mewakili Indonesia untuk mengikuti kompetisi utama e-Master Chengdu 2020 yang akan diadakan pada tanggal 22 Februari 1 Maret 2020 di Chengdu, Cina untuk menghadapi tim terbaik lainnya dari Cina, Hong Kong, Taiwan, India, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

DG Esports merupakan tim esport yang dimiliki oleh Dunia Games Telkomsel, dimana salah satunya berada di bawah divisi AOV. Divisi AOV DG Esports memiliki lima anggota utama yang terdiri dari DG Ayep, DG Backdoor, DG Meloo, DG Skrull dan DG Mammon.

Crispin Tristram, Head of Digital Lifestyle Telkomsel mengatakan, "Selamat kepada tim DG Esports yang telah tampil sebagai salah satu tim AOV terbaik di Asia Tenggara dan menjadi perwakilan Indonesia untuk melawan tim terbaik lainnya se-Asia.

Prestasi tim DG Esports sangat membanggakan bagi kami, karena hal ini merupakan salah satu perwujudan tujuan utama Dunia Games Telkomsel, yaitu menjadikan esports sebagai bagian dari gaya hidup digital yang dapat mengakselerasikan prestasi generasi muda Indonesia. Sebagai digital company, Telkomsel juga akan terus mengembangkan ekosistem gaya hidup digital masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan customer-centric, serta berbagai dukungan berbagai komunitas terkait."

e-Masters Chengdu 2020 merupakan turnaman resmi yang didukung oleh Indonesia Esports Association (IESPA) dan Association Asia Electronic Sports Federation (AESF). AESF merupakan federasi resmi yang didukung oleh Olympic Council Asia dan berwenang pada SEA Games 2019.

Dengan jumlah monthly visitor lebih dari 10 juta, Dunia Games berisi informasi terkait dengan artikel game, review, video dan hiburan lainnya termasuk pembelian kupon/voucher baik PC maupun mobile games melalui diirect carrier billing. Dunia Games dapat diakses dan dinikmati oleh semua pengguna dan masyarakat Indonesia.

Dunia Games juga sudah memproduksi dua judul game, yakni ShellFire dan Lord of Estera, dan akan segera meluncurkan game ketiganya yang berjudul Rise of Nowlin. Rise of Nowlin merupakan game bergenre Open World MMORPG yang dihadirkan melalui kolaborasi dengan 8Elements. Game Rise of Nowlin akan segera tersedia di Google Play Store dan App Store.