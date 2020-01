Toyota Akan Bangun Kota Canggih Ramah Lingkungan

INILAHCOM, Las Vegas - Toyota Motor Corp berencana untuk membangun kota prototipe bertenaga sel hidrogen yang ramah lingkungan di Jepang, dan akan ditinggali oleh para karyawan Toyota sebagai mayoritas penduduk.

Presiden Toyota Akio Toyoda mengatakan bahwa proyek ini akan dibangun di Prefektur Shizuoka dan akan diberi nama 'Toyota Woven City'.

Diharapkan Toyota Woven City akan menjadi ekosistem yang terhubung sepenuhnya didukung oleh sel bahan bakar hidrogen. Kota ini dijadwalkan akan mulai dibangun pada awal 2021 medatang.

"Saya percaya bahwa itu tergantung pada kita semua, terutama perusahaan seperti Toyota, untuk melakukan bagian kita, yakni membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik," kata Toyoda di sela-sela gelaran pameran Consumer Electronics Show (CES) 2020 di Las Vegas, AS, seperti dilansir Kyodo News.

"Toyota Woven City ini adalah satu langkah kecil, tapi semoga menjadi langkah signifikan menuju pemenuhan janji itu," lanjut dia.

Kota baru itu akan dibangun di atas lahan seluas 175 hektare di kaki Gunung Fuji, dimulai dengan populasi sekitar 2.000 penduduk. Kota itu nantinya hanya akan diisi dengan kendaraan tanpa emisi dan sepenuhnya otonom.

Penduduk di kota ini akan memiliki perangkat robotika di rumah untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka, dengan sistem AI berbasis sensor yang memantau hingga ke kesehatan mereka.

Dalam merancang kota eksperimental ini, Toyota bermitra dengan arsitek ternama Denmark, Bjarke Ingels, yang terlibat dalam '2 World Trade Center' di New York City dan juga proyek-proyek futuristik penting lainnya.



Introducing Toyota Woven City at #CES2020! The town of the future... where people live, work and play. Bringing our vision of #MobilityforAll to life in a living laboratory. Learn more: https://t.co/uoeb2zZ8wu pic.twitter.com/yLlLAEh3kF