OnePlus Pamer Ponsel dengan Kamera Bisa Menghilang

INILAHCOM, Las Vegas - Teknologi kamera smartphone terus berkembang, termasuk dari segi estetikanya. Hal tersebut ditampilkan oleh OnePlus dalam ponsel konsep terbarunya, OnePlus Concept One, yang dipamerkan di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2020 di Las Vegas, AS.

OnePlus Concept One memiliki kamera belakang yang bisa terlihat dan menghilang secara otomatis sesuai kebutuhan pengguna.

Lensa kamera tersebut akan tersembunyi karena lapisan kaca electrochromics. Kaca akan berubah dari warna yang padat menjadi transparan ketika dialiri listrik, sehingga memunculkan lensa kamera yang ada di bawahnya.

Teknologi ini adalah hasil dari kolaborasi OnePlus dengan produsen supercar McLaren. Sebelumnya, teknologi kaca electrochromic juga digunakan pada deretan mobil kelas atas produksi McLaren.



With its industry-first disappearing rear camera, the #OnePlusConceptOne is a testament to our untiring passion for challenging convention. Witness the beauty of the unseen at #CES2020, January 7-10. pic.twitter.com/MtWqHmdSXM