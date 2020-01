Keuangan HTC Masih Berdarah-darah, Menurun 87%

INILAHCOM, Taipei - Brand HTC kini tampaknya semakin kewalahan dengan vendor smartphone sekaran hal tersebut terbukti dari laporan keuangan mereka yang menurun drastis.

Mengutip GSM Arena, berdasarkan artikel Bloomberg Columnist Tim Culpan, jumlah peraihan total yang didapatkan oleh perusahaan HTC hingga akhir tahun 2019 kemarin tidak kunjung membaik.

Bahkan, peraihan yang didapatkannya menurun hingga 87 persen sejak 2017 silam.

HTC revenue fell to just $330m last year.

Thats an 84% drop in 2 years.

In context: Apple now gets more from selling AirPods in a fortnight than HTC gets from selling *everything* in a year pic.twitter.com/6GF3EAgGd3