'Kill This Love' BLACKPINK Ditonton 700 Juta Kali

INILAHCOM, Jakarta - Video klip 'Kill This Love' milik grup idola K-pop BLACKPINK mencetak sejarah baru, dengan jumlah penonton mencapai 700 juta kali di laman YouTube.

Ini menjadi video keempat BLACKPINK yang mencapai hal serupa, setelah video 'Ddu-du Ddu-du', 'Boombayah', dan 'As If It's Your Last'.

Lagu 'Kill This Love' yang dirilis pada April 2019 juga berada di posisi 41 Hot 100 tangga lagu Billboard, menjadi yang tertinggi di antara grup idola K-pop perempuan.

Video klip lagu ini juga memenangkan kategori 'Music Video of 2019' di ajang People's Choice Awards 2019, acara penghargaan tahunan di AS yang diadakan untuk para musisi dan artis.