Warganet Sambut Tahun Baru dengan Tagar #Banjir

INILAHCOM, Jakarta - Hari pertama tahun 2020, Jakarta dan sekitarnya langsung disambut oleh banjir. Di media sosial, terutama di Twitter, banjir pun menggema.

Terpantau pada Rabu siang (1/1/2020), tagar #banjir menjadi trending teratas di Twitter. Sedikitnya ada 81.300 cuitan yang menggunakan tagar #banjir.

Foto-foto dan video terkait banjir di Jakarta dan sekitarnya mendominasi linimasa Twitter sejak pagi tadi.

Sementara di Google Trends, pencarian dengan kata kunci 'banjir jakarta hari ini' dan 'BMKG hari ini' dicari oleh puluhan ribu warganet.

Sejak sore kemarin (31/12/2019), wilayah Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan dan baru berhenti pada siang tadi.

Berikut beberapa cuitan di Twitter terkait #banjir:



Duka 2020. When I wish a surprise but this is the surprise #Banjir pic.twitter.com/TR7zRIlEVI