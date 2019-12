Aplikasi Ponsel Terbanyak Diunduh dalam 10 Tahun

INILAHCOM, San Francisco - Selama 10 tahun terakhir, perkembangan teknologi di dunia semakin maju. Selama satu dekade itu pula lahir beragam teknologi baru yang mengubah hidup manusia.

Smartphone adalah salah satunya. Perangkat ini kini menjadi salah satu gadget yang paling dibutuhkan.

Kebergantungan manusia kepada smartphone tak lepas dari besarnya ekosistem dan jumlah aplikasi yang tersedia. Sejak 10 tahun lalu, ada banyak sekali aplikasi smartphone bermunculan.

Baru-baru ini perusahaan analisis aplikasi mobile, App Annie, merilis daftar aplikasi dan game yang paling banyak diunduh sepanjang satu dekade atau 10 tahun terakhir.

Ada empat kategori yang dirilis App Annie, yaitu aplikasi paling banyak diunduh, aplikasi dengan durasi paling lama digunakan, game yang paling banyak diunduh, dan game yang paling lama dimainkan.

Untuk kategori aplikasi yang paling banyak diunduh, aplikasi besutan Facebook Inc adalah yang paling mendominasi. Bahkan empat teratas dari 10 aplikasi terpopuler selama satu dekade terakhir dimiliki oleh Facebook Inc.

Berada di posisi pertama adalah media sosial Facebook, kemudian di urutan kedua adalah Facebook Messenger, ketiga adalah WhatsApp, dan keempat adalah Instagram.

WhatsApp dan Instagram adalah dua aplikasi yang masing-masing diakuisisi pada tahun 2014 dan 2012. Sejumlah pengamat bahkan mengatakan WhatsApp dan Instagram adalah dua akuisisi terbaik yang dilakukan Facebook.

App Annie juga merilis daftar aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna smartphone. Sebagian besar aplikasi yang masuk dalam daftar tersebut adalah layanan streaming video dan musik.

Setidaknya ada empat aplikasi streaming video yakni Netflix di peringkat pertama, Tencent Video di peringkat empat, YouTube di peringkat delapan dan HBO NOW di peringkat sembilan.

Kemudian untuk layanan streaming musik, ada Pandora Music yang berada di peringkat dua dan Spotify yang menduduki peringkat ke tujuh.

Menurut App Annie, aplikasi streaming video dan musik selama satu dekade terakhir memang mendominasi sebagai aplikasi yang paling sering digunakan konsumen.

Sementara untuk kategori game, tidak ada nama PUBG Mobile, Free Fire, Call of Duty Mobile, ataupun Mobile Legends pada daftar ini.

Game dengan gameplay sederhana yakni Subway Surfers justru berada di posisi puncak sebagai yang paling banyak diunduh dalam 10 tahun terakhir.

Demikian juga dengan daftar game yang paling sering dimainkan. Tidak ada nama game yang kini tengah populer seperti PUBG Mobile ataupun CoD Mobile.

Game Clash of Clans besutan Supercell menjadi game mobile yang paling sering dimainkan selama satu dekade terakhir.

Game ini memang cukup adiktif. Pemain diwajibkan membangun sebuah benteng pertahanan yang bisa diserang musuh kapan saja. Selain itu, pemain juga dapat menyerang benteng milik pemain lain dengan sejumlah karakter dan senjata yang berbeda-beda.

Menurut Director Market Insight App Annie, Amir Ghodrati, selama satu dekade ini aplikasi media sosial dan hiburan memang menjadi yang paling laris digunakan.

Berikut adalah daftar lengkap aplikasi dan game terlaris selama satu dekade terakhir yang dirilis oleh App Annie:

Aplikasi paling banyak diunduh

- Facebook

- Facebook Messenger

- WhatsApp

- Instagram

- Snapchat

- Skype

- TikTok

- UC Browser

- YouTube

- Twitter

Aplikasi paling sering digunakan

- Netflix

- Tinder

- Pandora Music

- Tencent Video

- Line

- iQIYI

- Spotify

- YouTube

- HBO NOW

- Kwai

Game yang Paling Banyak Diunduh

- Subway Surfers

- Candy Crush Saga

- Temple Run 2

- My Talking Tom

- Clash of Clans

- Pou

- Hill Climb Racing

- Minion Rush

- Fruit Ninja

- 8 Ball Pool

Game yang Paling Sering Dimainkan

- Clash of Clans

- Monster Strike

- Candy Crus Saga

- Puzzle & Dragons

- Fate/Grand Order

- Honour of Kings

- Fantasy Westward Journey

- Pokemon GO

- Game of War - Fire Age

- Clash Royale.