Ratusan Penggemar Ramaikan Realme Fan Fest 2019

INILAHCOM, Jakarta - Realme secara resmi mengadakan acara gala pertama dan terbesar untuk para penggemarnya. Dinamai Realme Fan Fest 2019, acara ini diselenggarakan oleh realme untuk merayakan pertumbuhan dan pencapaian bersama para penggemarnya.

Ratusan Realme Fans dari seluruh Indonesia hadir di ALUCA International Hall - SCBD Jakarta untuk memeriahkan acara khusus yang didedikasikan hanya untuk Realme Fans di seluruh Indonesia.

Dihadiri oleh 150 Realme Fans, Realme Fan Fest 2019 adalah wadah bagi anak muda untuk berkumpul dan berbagi ide dan yang paling penting untuk menikmati keseruan perkembangan teknologi.

Acara ini sendiri menghadirkan pertunjukan yang menarik oleh para musisi dan memberikan banyak hadiah untuk semua penggemar yang menghadiri acara ini.

Untuk menyalurkan bakat dalam mobile photography dan untuk merasakan kekuatan Quad kamera dari seri Realme, Realme Fans juga antusias mengikuti kompetisi foto Realme Fan Fest untuk memenangkan beberapa hadiah menarik.

Realme juga menyiapkan satu unit Realme X2 Pro Master Edition Red Brick untuk Realme Fans yang beruntung. Tak hanya itu, beberapa seri smartphone Realme dan hadiah menarik lainnya juga siap dimiliki oleh para penggemar di Realme Fan Fest 2019.

Seorang penggemar Realme yang beruntung memenangkan Realme X2 Pro Master Edition adalah Ardian. Dia mengaku sangat gembira ketika namanya dibacakan oleh MC untuk memenangkan smartphone yang dirancang oleh perancang industri terkenal dari Jepang Naoto Fukasawa.

"Senang banget bisa dapet Realme X2 Pro Master Edition dari Realme Fan Fest. Sejak diluncurkan, saya suka banget warna merahnya karena warnanya merepresentasikan diri saya. Acaranya juga seru karena saya bisa bertemu dengan penggemar realme lain dari seluruh Indonesia. Tahun depan saya pasti dateng lagi ke Realme Fan Fest," kata Ardian, yang merupakan Realme Fans asal Jakarta.

Terinspirasi oleh bata merah, Realme X2 Pro Master Edition menghadirkan sensasi sentuhan alami dan efek visual yang memukau sehingga smartphone ini sangat populer oleh orang-orang yang ingin terlihat elegan setiap hari.

Tidak hanya memberikan hadiah menarik, Realme juga memberikan penghargaan bagi penggemar Realme yang tanpa kenal lelah mendukung Realme dengan Realme Fans Award.

Ada empat penghargaan yang diberikan oleh Realme untuk lima penggemar terbaiknya. Mulai dari Realme Super Fan - The Most Outstanding Performance and Dedication on Realme Offline Events yang dimenangkan oleh Fajar Nugraha Wahyu, Realme Super Fan - The Most Outstanding Performance and Dedication on Realme Online Events yang dimenangkan oleh Onggi Santoso, Realme Most Favorite Moderator yang dimenangkan oleh Fairuz Zahran, dan Realme Best Performed City Leader yang dimenangkan oleh Yoga Koes dan Chaerul Kahfi.

Onggi Santoso mengungkapkan kegembiraannya ketika namanya diumumkan sebagai pemenang realme Super Fan Award di Realme Fan Fest 2019.

"Realme benar-benar tahu bagaimana mereka menghargai penggemar yang selalu mendukung mereka. Sebagai penggemar yang telah mendukung Realme sejak Realme hadir di Indonesia, ini adalah acara kumpul-kumpul terbesar yang pernah saya datangi. Jadi, terima kasih, semoga sukses untuk tahun depan dan realme tidak akan pernah berjalan sendirian. Kami akan selalu mendukung realme!" kata Onggi dengan semangat.

Realme Fan Fest 2019 diselenggarakan oleh Realme sebagai tanda terima kasih kepada setiap penggemar. Untuk event fans gathering pertama ini, Realme telah menerima lebih dari 3.000 pendaftar untuk mengikuti acara tersebut.

Mendapatkan antusiasme yang tinggi dan tak terduga ini, Realme Fan Fest akan menjadi acara akhir tahun yang mencakup dua bagian program Realme, yaitu penjualan online dan acara offline.

Keluarga Realme tumbuh semakin besar. Sejak meluncurkan produk pertamanya di Indonesia, saat ini ada 30.000 penggemar aktif di seluruh Indonesia.

Berkat semangat 'Dare to Leap', Realme selalu menghadirkan smartphone dengan spesifikasi terbaik dan desain cantik di segmennya namun hadir dengan harga yang terjangkau. Strategi itu pula yang membuat produk realme diterima dengan baik oleh pecinta gadget di Indonesia.

Special Deals untuk Realme Fans

Bersamaan dengan Realme Fan Fest, Realme juga mengadakan Special Deals untuk Realme Fans melalui mitra e-commerce dan situs resmi Realme.

Hanya pada hari diselenggarakannya Realme Fan Fest, Realme Fans dapat membeli Realme Iconic Case dan seri smartphone tertentu dengan harga khusus atau bundel khusus dengan voucher diskon tambahan.

Bagi Anda yang melewatkan informasi dan tidak dapat menghadiri Realme Fan Fest, jangan sedih karena Realme akan selalu menghadirkan Realme Fan Fest setiap tahunnya sebagai tanda terima kasih Realme atas dukungan sepanjang waktu dari Realme Fans.